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別等落髮才健檢！頭皮檢測打造正確養護方案　法式15分鐘指壓超奢華

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著環境髒汙、壓力因素，許多人開始都有落髮問題，不僅影響到視覺形象，更是阻斷人際關係的重要因素，讓人喪失自信，不敢社交；建議從健康時，就開始了解頭皮狀況，不要等到掉髮才開始呵護，通常已經為時已晚，以下就盤點兩間頭髮專家，提前做頭皮健檢。

＃艾瑪絲 會呼吸氧髮淨化館

▲艾瑪絲,Hair Rituel,頭髮,髮絲,頭皮。（圖／品牌提供）

以「解決頭皮問題」為概念，2004年在台灣創立的艾瑪絲專注在頭皮養護清潔，於台北開設第一間氧髮淨化館，提供頭皮檢測的服務，可以透過專業儀器深層了解頭皮狀態，並且提供最合適的養護方案，達到更完整的淨化以及照顧。

▲艾瑪絲,Hair Rituel,頭髮,髮絲,頭皮。（圖／品牌提供）

整間店面採取森林自然的療癒氛圍，運用綠化、木質等建材，打造出讓人放鬆舒壓的感受，踏進店面寬敞的空間，還可以自由體驗商品，從味道、質地以及使用感受，多方面的了解產品用法與頭皮養護知識，煥活健康狀態。

＃Hair Rituel 髮肌智慧健檢

▲艾瑪絲,Hair Rituel,頭髮,髮絲,頭皮。（圖／品牌提供）

把「植物美容學」貫徹到Hair Rituel，不僅提供各種天然的養護步驟，全方位升級的髮肌檢測儀可以超快速檢測出頭皮狀態，同時搭配皮脂試紙，可以更精確的掌握油水平衡的狀況，並且提供宛如量身訂做的頭髮養護方案。

不僅可以檢測頭皮狀態，Hair Rituel更提供15分鐘法式指壓服務，運用養髮神器賦活重升髮精華奢華釋放頭皮壓力，透過療癒的香味還可以放鬆心情，而且重點是只要在專櫃就可以馬上做，方便又快速。

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關鍵字：

艾瑪絲, Hair Rituel, 頭髮, 髮絲, 頭皮

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