劉昊然英文名連結TAG Heuer賽車魂　張藝興敞胸秀珠寶奪代言

▲TAG Heuer最新品牌代言人劉昊然佩戴Carrera Chronograph 龍年限量版腕錶。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

搶在農曆新年來臨前，瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）與華人珠寶品牌Qeelin不約而同宣布最新代言人，並發布充滿年節氣氛的形象照。TAG Heuer邀26歲的大陸男星劉昊然出任品牌代言人，巧的是他選擇「Turbo」作為英文名字與賽車魂的TAG Heuer完美連結，因為Turbo 原意為渦輪增壓器，是高性能汽車與賽車引擎動力系統中重要的組成部分，而品牌多年來支持F1車隊、傳奇車手和標誌性賽道，讓劉昊然產生了共鳴。



▲劉昊然特別穿一身紅搭配TAG Heuer Carrera Chronograph 龍年限量版腕錶。

劉昊然代言TAG Heuer拍攝的首波形象照，分別穿上帥氣皮夾克與紅色麂皮外套兩套造型，搭配TAG Heuer Carrera Chronograph龍年限量版腕錶，此錶款融合中華文化元素與品牌賽車基因，完美襯托他的自信魅力。



▲穿紅色襯衫的張藝興敞胸秀Qeelin Wulu葫蘆造型項鍊。（圖／Qeelin提供，以下同）

珠寶品牌Qeelin也積極開拓男性市場，邀兼具音樂創作者、舞者、歌手以及演員的多重身份的32歲大陸男星張藝興代言，首發的宣傳照同樣洋溢新年喜氣氣氛，身穿紅色襯衫的他大方敞胸，露出葫蘆造型的Wulu 18系列玫瑰金項鍊吸睛，他的另一套亮片黑裝造型則戴上Wulu紅繩手環，小巧珠寶同樣存在感十足。



▲張藝興成為華人珠寶品牌Qeelin全球代言人。