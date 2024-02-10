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5雙球鞋時髦耐穿走春去！NIKE AF1美美過龍年　PUMA厚底一秒長腿招桃花

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實習記者劉于禎／綜合報導

新年穿新衣戴新帽，當然也不能少了新鞋，想在過年走春全台的時候成為眾人的目光，一定要入手以下5款時髦耐穿的球鞋。

Nike Air Force 1 ’07 LX

Nike AF1系列鞋櫃還沒有一雙就落伍了！從1982年首發開始就攻佔潮流圈，至今已經推出2000多個款式，不讓小白鞋專美於前，今年流行柔和色調，這雙鉑紫色配上龍鱗紋路的Swoosh標誌和閃耀虹彩光澤，完美貼合了龍年的氣息，而它經典的隱藏式氣墊讓你走春過程中能夠舒適自在，完全不累腳。

▲▼ 走春必穿5款球鞋。（圖／記者劉于禎攝）

▲Nike Air Force 1 ’07 LX，NT$4,000。（圖／NIKE官網）

adidas Y-3 X GAZELLE 運動休閒鞋

adidas備受青睞的Gazelle系列運動休閒鞋回歸，以Y-3視角重新演繹經典款，整雙細節滿滿，鞋身線繩從縫線處垂下是向日式刺繡工藝致敬，水泥灰的麂皮鞋面更是質感與風格並存，燙金色的「YOHJI YAMAMOTO」字樣完美加持，這雙要價近1萬5千元，即使價格稍高，但穿上街絕對是全場注目，盡情享受眾人投射的羨慕眼光！

▲▼ 走春必穿5款球鞋。（圖／記者劉于禎攝）

▲adidas Y-3 X GAZELLE 運動休閒鞋，NT$14,800。（圖／adidas官網）

PUMA Pulsar Wedge Wns CN Heart

美腿製造機來了，Pulsar Wedge自推出以來，藉著浮誇大膽的厚底幫女孩打造完美長腿比例而廣受好評，連流行天后蔡依林都穿過，無法駕馭女神同款，就選這雙米白色配上細閃的紅色愛心，超級可愛又活潑，搭配白色中短襪拉高甜美酷感，可以一路從過年穿到情人節，吸引好桃花。

▲▼ 走春必穿5款球鞋。（圖／記者劉于禎攝）

▲PUMA Pulsar Wedge Wns CN Heart，NT$4,280。（圖／PUMA官網）

Reebok CLUB C REVENGE 網球鞋

復古控絕對可以直接入手這雙，80年代的網球風制霸街頭，不論是鞋舌配外露式泡沫細節，還是流線型撞色設計都很戳中人心，而酒紅色也帶有富貴氣息，讓你紅紅火火一整年。

▲▼ 走春必穿5款球鞋。（圖／記者劉于禎攝）

▲RReebok CLUB C REVENGE 網球鞋，NT$1,440。（圖／Reebok官網）

K·SWISS Lozan II

經典永不過時，Lozan II以其風格、舒適性和耐用性，成為K-SWISS品牌中受歡迎的選擇之一，而新推出的以紅色內裡搭配藍色鞋底，讓小白鞋有了更活潑的色彩變化，真皮鞋面勾勒品味質感，微微紅色細節能讓身為「I人」（內向人格）的你，用屬於自己的低調方式慶祝新年。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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