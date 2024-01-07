台東3間老宅餐廳推薦！走進時光隧道　早午餐到晚餐都包辦

文／女子學

走進由老宅改建完成的風格建築，總有一種穿梭時空的感覺，好像突然間就從現代回到過去。隨著裝潢設計不斷演變進化，復古的老式建築越來越稀有。不過近年有許多的餐廳裝潢，都是以「老宅」來改建。

而今天編輯就要來推薦台東3間特色老宅餐廳，剛好包辦了早餐到晚餐。若你也喜歡老宅風，下次來台東旅遊時，就安排個一日老宅體驗，品嚐佳餚的同時，也一同感受懷舊的溫馨感。

1.草民 Tsao min



老宅翻修的草民，是間早午餐店。鄰近於台東美術館及森林公園附近。主打著「從農地走向餐桌」的精神，店內的餐點以原型食物為主，吃起來健康且無負擔。此外餐點還有店家自製的優格及初鹿牛奶饅頭，整體加分了許多。

▲草民早午餐店。（圖／IG@tsao_min）

而草民原是間40年的老房子，原本已荒廢許久，在翻修過後不僅是台東的人氣早午餐店，也讓周遭環境充滿了溫暖活力。當陽光灑落在綠意盎然的宅院，睡醒後的第一餐來草民，就有種舒適幸福感。

【草民 Tsao min】

地址：台東縣台東市強國街 256 巷 23 號

電話：08-933-3110

2.橋chiao



位於市區一間寺廟旁的橋chiao，是由老屋古厝改建而成。地點隱密，門前還有著叢林般的大院子，走進時讓人感覺像回到了阿公阿嬤的老家，氛圍感十足也非常適合拍照。

▲門前的大院子氛圍感十足，非常適合拍照。（圖／chou___jenny）

橋chiao的餐點以簡餐為主。結合了台東在地食材與店家的創意，每道菜都極具特色，不管是主餐還是配菜都有著出其不意的驚喜。其中「洛神花雞腿排」是編輯心中的第一名，酥脆多汁的腿排配上微酸甜的醬汁，解膩又可口！搭上「咸豐草烘蛋」、「火龍果醬汁豆腐」等配菜，邊吃邊覺得好驚艷。整體來說是會讓人很喜歡又印象深刻的一間餐廳。

▲橋chiao的餐點以簡餐為主。（圖／chou___jenny）

【橋 chiao】

地址：台東縣台東市浙江路 12 號華陀神醫（隔壁）

電話：0906-938-089

3. 大酥老公



藏匿於市區巷弄中的大酥老公，就像隔壁鄰居一樣，與一排住家並列。簡單樸實的住宅外觀，給人一種親切溫馨的感覺，斑駁的鐵窗磚瓦也讓老宅添了幾分復古感。

▲大酥老公是間咖啡廳也是伴手禮專賣店。（圖／IG@dasu_biscuit，下同）



而大酥老公一周只開三天，因為它除了是間咖啡廳外，也是伴手禮專賣店。平日店家都在做著療癒人心的「奶油餅」，用復古小冰箱裝著，還是貓咪造型，酥鬆的奶香感，不僅適合當作下午茶，也很適合送禮。

此外，若有到這走訪的話，非常推薦點「現烤奶酥吐司」享用，店家自製的奶酥醬香氣十足，雲朵般的抹醬方式，也讓吐司多了些特色。

【大酥老公】

地址：台東縣台東市北平街 74 號

以上就是編輯推薦兼具美味與特色的老宅餐廳。從早午餐、下午茶到晚餐都包辦。下回走訪台東時，不妨排上一天這樣的吃貨行程，當個一日老宅迷，一同尋覓、回味溫馨舊時光。

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