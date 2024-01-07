fb ig video ETtoday search mobile

台東3間老宅餐廳推薦！走進時光隧道　早午餐到晚餐都包辦

>

文／女子學

走進由老宅改建完成的風格建築，總有一種穿梭時空的感覺，好像突然間就從現代回到過去。隨著裝潢設計不斷演變進化，復古的老式建築越來越稀有。不過近年有許多的餐廳裝潢，都是以「老宅」來改建。

而今天編輯就要來推薦台東3間特色老宅餐廳，剛好包辦了早餐到晚餐。若你也喜歡老宅風，下次來台東旅遊時，就安排個一日老宅體驗，品嚐佳餚的同時，也一同感受懷舊的溫馨感。

1.草民 Tsao min

老宅翻修的草民，是間早午餐店。鄰近於台東美術館及森林公園附近。主打著「從農地走向餐桌」的精神，店內的餐點以原型食物為主，吃起來健康且無負擔。此外餐點還有店家自製的優格及初鹿牛奶饅頭，整體加分了許多。

▲草民早午餐店。（圖／IG@tsao_min）

而草民原是間40年的老房子，原本已荒廢許久，在翻修過後不僅是台東的人氣早午餐店，也讓周遭環境充滿了溫暖活力。當陽光灑落在綠意盎然的宅院，睡醒後的第一餐來草民，就有種舒適幸福感。

【草民 Tsao min】
地址：台東縣台東市強國街 256 巷 23 號
電話：08-933-3110

2.橋chiao

位於市區一間寺廟旁的橋chiao，是由老屋古厝改建而成。地點隱密，門前還有著叢林般的大院子，走進時讓人感覺像回到了阿公阿嬤的老家，氛圍感十足也非常適合拍照。

▲門前的大院子氛圍感十足，非常適合拍照。（圖／chou___jenny）

橋chiao的餐點以簡餐為主。結合了台東在地食材與店家的創意，每道菜都極具特色，不管是主餐還是配菜都有著出其不意的驚喜。其中「洛神花雞腿排」是編輯心中的第一名，酥脆多汁的腿排配上微酸甜的醬汁，解膩又可口！搭上「咸豐草烘蛋」、「火龍果醬汁豆腐」等配菜，邊吃邊覺得好驚艷。整體來說是會讓人很喜歡又印象深刻的一間餐廳。

▲橋chiao的餐點以簡餐為主。（圖／chou___jenny）

【橋 chiao】
地址：台東縣台東市浙江路 12 號華陀神醫（隔壁）
電話：0906-938-089

3. 大酥老公

藏匿於市區巷弄中的大酥老公，就像隔壁鄰居一樣，與一排住家並列。簡單樸實的住宅外觀，給人一種親切溫馨的感覺，斑駁的鐵窗磚瓦也讓老宅添了幾分復古感。

▲大酥老公是間咖啡廳也是伴手禮專賣店。（圖／IG@dasu_biscuit，下同）

而大酥老公一周只開三天，因為它除了是間咖啡廳外，也是伴手禮專賣店。平日店家都在做著療癒人心的「奶油餅」，用復古小冰箱裝著，還是貓咪造型，酥鬆的奶香感，不僅適合當作下午茶，也很適合送禮。

此外，若有到這走訪的話，非常推薦點「現烤奶酥吐司」享用，店家自製的奶酥醬香氣十足，雲朵般的抹醬方式，也讓吐司多了些特色。

【大酥老公】
地址：台東縣台東市北平街 74 號

以上就是編輯推薦兼具美味與特色的老宅餐廳。從早午餐、下午茶到晚餐都包辦。下回走訪台東時，不妨排上一天這樣的吃貨行程，當個一日老宅迷，一同尋覓、回味溫馨舊時光。

延伸閱讀

療癒點心時間！台東池上5間必踩店：超酷炸春捲，全純米蛋糕還有懷舊客家小點

台東鐵花商圈必吃美食：Like 烤飯糰、幸福甜甜圈與「特別口味」鍋燒烏龍，每樣都令人讚嘆不已！

台東在地人推薦的隱藏版美食：避開人潮，品嘗道地的美味，細膩感受來自東部的悠閒步調

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 台東, 美食, 老宅, 餐廳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

2024上半年「財運最好」3大星座！Top 1旺到錢從天上來　過得很舒適

2024上半年「財運最好」3大星座！Top 1旺到錢從天上來　過得很舒適

楊紫瓊近700萬「錶王」彩虹錶美翻　老公被炒上7000萬的PP更威

楊紫瓊近700萬「錶王」彩虹錶美翻　老公被炒上7000萬的PP更威

羅志祥抬腳秀84,000元LV鞋　熊掌膠底可愛爆擊

羅志祥抬腳秀84,000元LV鞋　熊掌膠底可愛爆擊

棒式瘦全身！教練6款變化動作教學燃脂縮臀　2周養成緊實川字肌 台日冠軍香水是它！開櫃人潮即爆滿、清新透明感好療癒 超準！3秒內「挑一隻眼睛」心測　一眼就能看清楚你的內心 王陽明、蔡詩芸穿PALLADIUM新鞋拍閃照！HOKA透氣跑鞋東區街邊店搶先賣 侯佩岑澳洲曬辣腿　百萬寶格麗珠寶、勞力士超吸睛 楊紫瓊當阿嬤依然超時髦　同台小10歲奧斯卡影后沒輸 DIOR聯名「綠色小怪獸」穿出可愛帥　Lisa背的LOEWE企鵝包藏專屬標記

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面