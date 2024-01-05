轉身誰最美？探究你深層哪一種能量最強

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

你知道你的魅力在哪？或是哪一種能量最強嗎？以下這個心理測驗可以探究你的狀態，只要跟隨直覺，就能反映出你的內在狀態。

Q：你覺得轉過身誰最美？

A.善意

你是一個溫文爾雅的人，對身邊的人事物都有很高的同理心，可以馬上理解對方的艱難與處境，而且出手相助，你總是像火炬一樣，照亮各個角落，也因為這樣，常常會收獲許多善意的回饋，在身邊形成正循環。

B.樂觀

你是一個陽光樂觀的人，常常散發出快樂的感覺，溫暖周遭的人，對於生活總是充滿樂觀積極的態度，拿得起也放得下，因為夠樂觀與豁達，所以人生比別人都還要清醒，可以洞悉很多事情的真諦，並且坦然面對。

C.包容

你是一個充滿包容與雅量的人，往往不會跟別人的計較或是起衝突，因為你很願意敞開心胸接納一切的人事物，追求簡單、自在的生活，可以說是有著大智慧的人，不會想要去執著一些小事，讓自己心情不好或是抓住不放，得過且過。

D.洞察

你的個性比較神秘，通常不會讓人一眼就看穿在想什麼或是在做什麼，對於周遭的人你洞察力很強，很能夠馬上看清對方的意圖或是真假，所以別人想要騙你，可以說是一件很難的事情，因為你很會觀察每一個人的行為與態度。