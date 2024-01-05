台日冠軍香水是它！開櫃人潮即爆滿、清新透明感好療癒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、記者李薇攝

香味能夠乘載一個人的回憶或是當下的感受，比起記憶來說更直覺，使用瞬間宛如立刻置身當下情境，擁有迷人的氣息，更是讓自己更有魅力的關鍵，以下就盤點多款冠軍香氛，有機會一定要上櫃位品香。

＃LOEWE 奇蹟天光淡香水，100ml、售價4860元

LOEWE在2020年到2021年間，推出9大系列香水，並以「彩虹植物學」貫穿全部的香氣主軸，每一個多彩的瓶身上，搭配溫潤木質瓶蓋，展現時髦前衛卻又充滿溫度的氛圍；其中，奇蹟天光淡香水一在台灣上市就立刻成為熱銷冠軍，清新活潑的鈴蘭氣息飄逸在空氣之中，展現出純淨透明感穿透力，是一年四季都很適合的香味，承裝在Jonathan Anderson打造的立體方瓶中，更顯大氣匠人風格。

目前LOEWE也在Diamond Towers開設台灣首家香氛限時體驗店，原預計僅到3月的限定店將延長到12月底，香迷不要錯過了，現場帶來品牌全系列的香氛作品，不僅有香水，還有居家香氛噴霧、香氛蠟燭以及香氛燭台，品項最齊全。

＃Maison Margiela 慵懶週末，100ml、售價5100元

Maison Margiela可以說是近期時尚界的寵兒，不僅包款很獨特，受到年輕人的追捧，香氛也是非常厲害，在復刻香氛系列18支作品之中，慵懶週末（Lazy Sunday Morning）放鬆療癒的氣息，融合玫瑰與白麝香，宛如沐浴在陽光下的肌膚，散發純淨清新，不僅在日本拿下@COSME冠軍寶座之外，更是直接入主殿堂賞，在東京每個櫃位更是擠爆人潮，人氣超高。

＃DIOR Miss Dior香氛，3.2g、售價2800元

在亞洲暢銷冠軍的Miss Dior向來是品牌經典的香水之作，不僅後續推出花漾迪奧淡香水，最近更上市超可愛的親吻香膏，宛如護唇膏般小巧的千鳥紋粉紅色設計，打開之後竟然是棒狀的香膏，塗抹在身上可以散發出迷人香氣，隨時補擦都方便，清甜少女香味綻放繽紛魅力，宛如一朵絢麗的花束，擁有人世間最浪漫、夢幻的粉紅色花朵氣息。