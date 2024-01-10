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嘴饞想吃不怕胖！營養師分享5種零食　熱量低又有飽足感

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文／營養師DGI黃威杰

相信大家很常在營養師口中聽到「少吃多動」這四個字，但要維持健康苗條曲線，就得這麼刻苦嗎？減重是許多人一輩子的課題，不過少吃多動本身就違反人性，進食可以為我們的身體提供能量（碳水化合物、蛋白質、脂肪三大營養素提供能量，維生素和礦物質則提供身體正常代謝），就像汽車在路上跑需要加油一樣，如果飲食不健康，或者吃的不足可能就會發生以下現象：

●感到疲倦、暴躁或沮喪

●阻礙生長或骨骼生長不全

●貧血或掉髮

●器官無法正常運作

●心跳也會減慢

▲日常飲食必須多攝取健康食物。（圖／Pexels，下同）

但是吃什麼和吃多少同樣重要！整天吃餅乾和垃圾食物不會為我們的身體提供正常運作所需的營養，所以日常飲食必須多攝取健康食物，例如：新鮮的蔬果－番茄、芒果、南瓜、菠菜；優質的蛋白質－大豆、雞肉、牛肉、深海魚；健康的脂肪－花生、酪梨、芝麻、堅果和腰果等等。

當我們想享用零食，又同時想控制熱量維持身材時，就可以選擇熱量密度較低（體積較大、纖維多、熱量少）的食物，因為當胃部被這些體積較大且熱量較低的食物撐開時，胃部的神經系統就會提供大腦「飽」的信號，這時有了飽足感，就不容易隨意進食。

另外也可以選擇富含蛋白質的食物，研究指出，含高蛋白質的飲食相較富含碳水化合物以及油脂的飲食，能夠提供更強的飽足感，並且有助於體重控制，以下就來介紹幾款體重控制時的零食選擇。

零卡果凍

零卡果凍吃起來雖然甜甜的，但是實際上腸胃道無法消化吸收，被人體當作能量使用，但在減重時適度地食用，可以降低想吃甜食的慾望。

高蛋白棒、餅乾、高蛋白濃貝果

如果非常想吃餅乾的話，市面上有許多高蛋白質含量的零食產品，都是很好的選擇，比起一般零食更能補充到營養，才不會僅僅只是吃到碳水化合物。

無調味堅果

堅果富含健康的油脂，裡面的Omega-3脂肪酸是提供人體作為正常生理代謝的重要物質，對於體內抗發炎也是重要的角色。

無糖仙草

每100公克的仙草熱量大約只有20大卡，是個熱量非常低且有一定體積的點心，可以增加飽足感以避免過度進食。

▲愛玉有90%以上都是水分。（圖／Pinterest）

愛玉

每100公克的愛玉熱量僅有1－2大卡，富含豐富的水溶性膳食纖維，可以幫助腸胃蠕動， 且90%以上都是水分，同樣可以增加飽足感。

最後建議大家在飲食控制之外，也不要忘記大腦的健康，不要過度限制自己的熱量攝取，雖然專注力得放在均衡飲食以及健康的食物上，不過偶爾來一些低卡低熱量的零食小嘴，也能讓我們的減重之路走得順遂又快樂唷。

延伸閱讀

給煮婦最安心的選擇：斜槓媽咪「律師娘」首推 4 款團購美食，守護家人健康又能節省時間

小朋友的點心、零食可以挑「這些」！美女家醫科醫師鄭名琁準備天然、無添加之鹹食，滿足孩子口慾

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 營養師, 零食, 飲控, 解饞

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