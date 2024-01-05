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玫瑰粉、燕麥奶行李箱太仙氣！出國返鄉也可以高質感

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記者李薇／台北報導

過年準備踏上返鄉的旅途還是準備出國旅行呢？以下盤點多款立刻箱款，不僅好裝好收納，重點是顏色超可愛又有質感，現在買起來最划算。

＃LOJEL VITA 28吋 嫩粉色，售價6304元

▲行李箱。（圖／品牌提供）

擁有日系靈魂的LOJEL擁有台灣高品質，簡約設計搭配低飽和度色系，打開之後裡面擁有多處內襯設計，可以把小物分門別類的收納好，無毒與環保材質製作，採用德國研發Makrolon材質以及全系列專利雙層防盜拉鍊，使用起來更得心應手，保護行李好安心。

＃CROWN BOXY雙前開框架拉桿箱 21吋 燕麥奶白，售價7980元

▲行李箱。（圖／品牌提供）

搭高鐵、火車、手提上飛機，行李箱不需要經過他人之手，不用擔心被摔髒，當然要選美美的燕麥奶白色，同時21吋的大小收納必備小物很方便，是短時間旅行的好夥伴，特殊1：9開蓋比例可直立45度角拉開，快速取物、放東西都很順手。

＃Maison Kitsuné X Samsonite四輪行李箱25吋，售價17800元

▲行李箱。（圖／品牌提供）

法國最受歡迎的小狐狸Maison Kitsuné這次攜手箱包品牌Samsonite重磅合作行李箱，超可愛漸層深淺色圖案，打造出具有迷彩質感的設計，深色箱款更是不用擔心，超耐髒耐磨，裝進大件行李也好收納，重點是聯名系列潮度最高。

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關鍵字：

LOJEL, CROWN, Maison Kitsuné, Samsonite, 行李箱, 收納

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