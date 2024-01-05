楊紫瓊當阿嬤依然超時髦　同台小10歲奧斯卡影后沒輸

▲楊紫瓊（左）主演的Netflix黑幫喜劇《孫家兄弟》在洛杉磯舉辦首映會，葛妮絲派特洛站台親吻她。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

剛升格當阿嬤的61歲奧斯卡影后楊紫瓊，昨現身洛杉磯出席她主演的Netflix黑幫喜劇《孫家兄弟》首映會，另一位奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）因老公Brad Falchuk是此劇節目統籌和聯合創作者，也現身造勢，兩位影后同台親暱互動，還大玩親親超吸睛。



▲楊紫瓊（中）搞笑捏《孫家兄弟》中兩個兒子錢裕揚（左）與李松璞的耳朵。（圖／美聯社）

楊紫瓊在2024年第一天報喜，老公尚陶德獨子尼古拉斯陶德與另一半達琳娜愛的結晶出生，她因此升格當奶奶。昨她出席首映會，身穿老虎紋風衣亮相，堪稱最時髦的阿嬤，與小10歲的葛妮絲派特洛相比，狀態絕佳一點也沒輸，她現場也展現幽默的一面，作勢捏《孫家兄弟》中演出她兒子的男演員錢裕揚與李松璞的耳朵，相當俏皮。



▲葛妮絲派特洛的老公Brad Falchuk（左），是《孫家兄弟》節目統籌和聯合創作者。（圖／美聯社）

葛妮絲派特洛愛相隨，跟著創作《孫家兄弟》的老公Brad Falchuk一起出席首映會，她身穿越南服裝設計師品牌Cong Tri的U領紅色禮服，繫上紅色皮腰帶、配上超長金耳環，顯得神采奕奕，她摟著楊紫瓊合影，兩位奧斯卡影后難得同台果然引起攝影師搶拍。

