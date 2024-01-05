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男神齊聚LV！劉以豪想學鳳小岳穿裙子配泡泡襪　王冠閎跑活動比參賽還緊張

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記者鮑璿安／台北報導

LOUIS VUITTON路易威登隆男裝快閃店於台北遠百信義A13正式揭開帷幕，將帶來新任男裝藝術總監Pharrell Williams上任後首季2024春夏男裝系列，今（5日）請到超強的男神陣容，林柏宏、王柏傑、劉以豪、鳳小岳、章廣辰、范少勳、朱軒洋、彭千祐、王冠閎、王齊麟以耀眼星光助陣，劉以豪表示自己非常想嘗試鳳小岳的裙裝造型，直呼超喜歡。

▲▼林柏宏出席路易威登男裝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲林柏宏。（圖／記者李毓康攝）

林柏宏去年6月受邀在巴黎第一時間看Pharrell Williams上任後首秀，他感觸很深，「這一季有LV經典的格紋、迷彩，當時在音樂陪襯下看秀，很感動。」他喜愛服裝中精細的設計元素，像是珍珠、鑽扣搭配。劉以豪則演繹雙排扣羊毛西裝與針織衫，他特別喜歡手中的SPEEDY P9 包款 ，粒面小牛皮觸感柔軟，來到快閃店除了逛新品也看到許多好友，被問到最喜歡誰的穿搭？劉以豪說：「鳳小岳的風格我很喜歡，想要嘗試看看裙子，每個人都有自己的style。」

▲▼劉以豪出席路易威登男裝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲劉以豪。（圖／記者李毓康攝）

鳳小岳與朱軒洋這次特別挑戰學院風百褶裙、泡泡襪的前衛搭配，完全模糊性別界限，鳳小岳說自己非常興奮「就是要穿這套」，因為他在青少年時期就認識設計師Pharrell，把他當成偶像一般，認為他對時尚很有見解，而朱軒洋已經不是第一次穿裙子，他自認自己蠻愛做這種嘗試。

▲▼鳳小岳出席路易威登男裝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼朱軒洋出席路易威登男裝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲（依序）鳳小岳、朱軒洋挑戰裙裝和泡泡襪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼王冠閎出席路易威登男裝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲王冠閎。（圖／記者李毓康攝）

▲▼王齊麟出席路易威登男裝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲羽球國手王齊麟。（圖／記者李毓康攝）

鮮少現身時尚場合的「台灣蝶王」王冠閎、羽球國手王齊麟，這次分別穿上時髦感夾克與棋盤格風衣，兩人不約而同表示，來活動比起參加比賽還緊張，王冠閎透露自己私下的穿搭以運動裝為主，不過今天的造型自己很滿意，王齊麟則說運動鞋單品看起來柔和，非常個性。

▲▼王柏傑出席路易威登男裝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲王柏傑。（圖／記者李毓康攝）

▲▼彭千祐出席路易威登男裝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲彭千祐。（圖／記者李毓康攝）

2024春夏系列首間路易威登男裝快閃店，店面設計靈感回溯品牌創立於1888年標誌性的Damier棋盤格，獨家商品包括以Damoflage像素化迷彩棋盤格為主題的貂皮外套、鑲綴LVERS的Courrier Lozine 110硬箱、Pyramide Bisten Damoflage四件硬箱塔、Coffret 8 Montres腕錶收納硬箱；兩款「神秘隱藏版」Malle Courrier 110 Cuivre與Ecrin Cuivre銅製系列硬箱，以及黃色、藍色、紅色及綠色的Malle Pyramide Damier Pop Multicolor四件硬箱塔。眾星演繹的全新改版Speedy P9包款，共有為50、40、25三種尺寸，擁有多種鮮艷配色；靈感來自品牌購物紙袋的柔軟牛皮Sandwich Bag。

▲▼ LV 。（圖／品牌提供）

▲路易威登2024春夏系列男裝快閃店。（圖／品牌提供）

▲▼ LV 。（圖／品牌提供）

▲獨家商品Courrier Lozine 110 Damoflage 硬箱 $2,300,000 。（圖／品牌提供）

同場加映

來自日本大阪的VERDY不僅是「Girls Don’t Cry」、「Wasted Youth」兩大潮牌創辦人，其原創卡通角色Vick也擁有極高人氣，近期更擔任南韓天團BLACKPINK夏季巡演「Born Pink」的藝術總監，是潮流界標誌性人物。

繼先前為KENZO 2024春夏系列定製了全新LOGO，這次再與Nigo聯手設計最新2024春夏聯名系列，像是多款單品以VERDY創作的標誌性字體聚集焦點，服裝風格上以「城市流行(City Pop)」為主題，更融匯日本和西方街頭服飾的元素，像是西裝外套結合了日系和服中無縫袖子的剪裁設計；有著柔道風格的刺子繡（Sashiko）夾克和校園風夾克，還有和服式剪裁的羽絨外套，都完美融合了東西的運動美學。另外，配套的外套襯衫、上衣和褲子，以及工裝套裝與半身裙的結合，都打造出一種充滿年輕活力的全新風格。

▲▼KENZO x VERDY聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼KENZO x VERDY聯名 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LV, LOUISVUITTON, 快閃店, 男裝, 林柏宏, 王柏傑, 劉以豪, 鳳小岳, 章廣辰, 范少勳, 朱軒洋, 彭千祐, 王冠閎, 王齊麟

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