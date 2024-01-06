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小心越吃越笨！營養師曝「5種超傷腦食物」　手搖飲、蛋糕都NG

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▲▼營養師曝5種越吃越笨的食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒有些食物會傷害大腦，建議平時要少吃。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

你是否明明年紀不太，但記憶卻越來越差？昨天發生的事，隔一天就想不起來了？學個新東西，記好幾遍也記不住？營養師谷傳玲就在小紅書上提醒，如果你也有類似情況，以下5類「傷腦食物」一定要少吃，不僅會影響反應、記憶，還會損傷大腦、加速大腦衰退，小心越吃越笨、注意力無法集中。

▲▼營養師曝5種越吃越笨的食物 。（圖／達志示意圖）

＃高糖食物

糖吃多了容易引起氧化應激反應和神經炎症，且會使神經信號的傳遞速度減慢，反應和記憶都會受到影響。想要思維活躍、頭腦清晰，像是各種蛋糕甜點、冰淇淋、奶茶、含糖飲料等都要盡量少吃。

＃高鹽食物

攝入過多的鈉會損害神經元功能，可能會加速大腦的衰退、影響認知。建議每天鹽的攝取要控制在5g以下，除了在家做菜時要少放鹽，另外像是火腿、培根、泡麵、醬菜、醃製咸菜等鈉鹽含量高的食物也要少吃。

▲▼營養師曝5種越吃越笨的食物 。（圖／達志示意圖）

＃富含飽和脂肪酸和反式脂肪酸的食物

研究發現，飽和脂肪酸和反式脂肪酸跟認知降低、癡呆是有關係的。富含飽和脂肪酸的食物，主要是肥肉、奶油、椰子油、棕櫚油；而含有反式脂肪酸的食物，主要是各種蛋糕甜點、巧克力、即溶咖啡、炸雞薯條等，而若是成份表裡有奶精、代可可脂、植物奶油、氫化植物油等成分的食物，就很可能含有反式脂肪酸。

▲▼營養師曝5種越吃越笨的食物 。（圖／達志示意圖）

＃酒精

酒代謝產生的乙醛具有神經毒性，會引起大腦損傷，過量飲酒可能會使注意力降低、記憶減退等，因此營養師建議能不喝酒就盡量別喝。

＃汞含量高的魚類

由於環境污染日益嚴重，許多大型洄游、掠食性海洋魚類體內累積較多重金屬，尤其是甲基汞是一種強大的神經毒素，會傷害大腦和神經系統，建議盡量別吃汞含量較高的魚類，像是馬林魚（旗魚）、方頭魚、劍魚、大目鮪魚、大耳馬鮫等，尤其是孕婦、兒童更要避免。

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關鍵字：

大腦, 退化, 傷腦, 記憶力, 金魚腦, 腦霧, 健忘, 飲食, 食物, 營養師

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