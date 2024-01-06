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楊紫瓊近700萬「錶王」彩虹錶美翻　老公被炒上7000萬的PP更威

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▲▼楊紫瓊PP 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊與尚陶德日前於馬來西亞幸福島舉辦婚禮，兩人均戴PP腕錶。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后楊紫瓊出身馬來西亞豪門，自己在演藝圈努力多年成就非凡，老公尚陶德亦是車界聞人，兩人均累積豐厚身家，日前在馬來西亞幸福島舉辦的婚禮上，夫妻倆好默契都在人生重要時刻戴上「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）名錶，有趣的是不戴對錶，而各自選戴珍罕腕錶，楊紫瓊戴近690萬元珠寶錶，老公的限量錶則被炒到逾7000萬元。

▲▼楊紫瓊PP 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊佩戴的PP Ref. 7968/300R-001 Aquanaut Luce彩虹珠寶錶，6,894,000元。（圖／翻攝PP官網）

楊紫瓊在馬來西亞幸福島舉辦的婚禮上，身穿夏姿・陳（SHIATZY CHEN）設計的粉橙色調金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服當最美新娘，手腕上則是PP Aquanaut Luce系列首款計時碼錶Ref. 7968/300R-001，錶圈鑲嵌40顆按照彩虹色調排列的彩色藍寶石，內圈則鑲嵌50顆長型鑽石，配上紅色複合材質錶帶顯得喜氣；她同時是瑞士名錶RICHARD MILLE的忠實擁護者，收藏不少千萬元名錶，去年奪下奧斯卡最佳女主角獎時，即戴著價格超過4200萬元的RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶。


▲▼楊紫瓊PP 。（圖／翻攝IG）

▲PP 2021年紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

尚陶德所戴的PP錶也大有來頭，是2021年品牌紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，限量170只引起名流富豪搶購，尚陶德也搶下一只，在甜蜜婚宴上佩戴相當醒目。

▲▼ 楊紫瓊 。（圖／路透社）

▲楊紫瓊去年拿下奧斯卡最佳女主角獎座，振臂歡呼亮出RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石水晶女士腕錶。（圖／路透社）

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關鍵字：

楊紫瓊, PP, 百達翡麗, Patek Philippe, 錶王

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