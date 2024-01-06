羅志祥抬腳秀84,000元LV鞋　熊掌膠底可愛爆擊

▲羅志祥大讚LV Footprint低筒靴太可愛，抬起腳來秀鞋底的熊掌圖案，84,000元。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛時尚的羅志祥，多次揭露自家衣帽間猶如精品店，不僅愛馬仕（Hermes）柏金包排了整面牆、潮鞋數量更可觀，他昨曬出新鞋，為LV（Louis Vuitton，路易威登）2024年春夏系列的LV Footprint低筒靴，要價84,000元，他刻意抬起腳來秀橡膠鞋底的熊掌圖案，卡哇伊設計讓他盛讚：「可愛的熊熊，這鞋鞋真的太可愛了啦！」



▲羅志祥穿著LV外套搭最新Speedy包，362,000元。（圖／翻攝showlo IG）

羅志祥所穿的棕色款LV Footprint低筒靴，是品牌男裝設計總監Pharrell Williams設計的新作，鞋面採用鬆軟舒適的羊毛皮製作，並飾以特大的Monogram花卉圖案，讓人一眼認出是LV之作，更有看頭的是橡膠鞋，呈現裝飾品牌標誌的熊掌印花圖案，相當逗趣，但不少網友好奇穿起來是否會流汗，頻頻問他「不熱嗎」？



▲羅志祥也是愛馬仕大戶，收藏不少柏金包。（圖／翻攝showlo IG）

身為LV大戶，羅志祥除了收藏最新的LV Footprint低筒靴，也沒錯過全新改版的Speedy BANDOULIÈRE 40包，新一代Speedy包不僅包身變柔軟了，包上的Monogram圖案以絲網印刷工藝製作而呈現猶如手繪般的模糊效果。此外，他也愛拎愛馬仕柏金包工作或出遊，每每拎出新色款式，都令粉絲羨慕不已。

