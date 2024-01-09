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RICHARD MILLE追求極限精神屢創驚奇　攜手品牌之友大膽突破

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▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）▲RICHARD MILLE機芯技術總監Salvador Arbona秉持不斷超越極限的挑戰精神，開創新局。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE自創立以來，便展現對技術和計時性能近乎癡迷的追求，秉持著不斷超越自我、挑戰極限的精神，打造一款款絕不妥協的創新傑作，屢屢驚豔錶界，品牌機芯技術總監Salvador Arbona在研發整體錶殼僅1.75毫米、打破全球超薄機械錶紀錄的RM UP-01 Ferrari腕錶時曾說：「當你覺得某件事難以實現，卻無論如何都要去做時，便能突破自己的極限，挑戰令人興奮。」

▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari腕錶打破超薄機械錶紀錄。

▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE於RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕錶機芯中，裝載以5,400 rpm高速旋轉的振動鬧鈴。

RICHARD MILLE追求極限的精神，持續開創新局，品牌機芯技術總監Salvador Arbona舉例說：「當我們將RM 27-01 Rafael Nadal陀飛輪腕錶的重量減到20公克以下時；為RM 62-01 ACJ陀飛輪振動鬧鈴腕錶發明一個裝在機芯中，以5,400 rpm高速旋轉的振動鬧鈴時；或是研發能承受10,000 G力的RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶時，我們克服了一次又一次的挑戰。」

▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶能承受10,000 G力。

製錶除了要求有出眾的性能表現，RICHARD MILLE錶款還能適應各種極限運動環境，滿足與品牌志同道合的品牌之友們在專業領域需求，分享相同的價值觀—突破自我。例如屢屢締造世界紀錄的自由潛水運動員Arnaud Jerald，選擇防水深達300米的RM 032自動上鍊飛返計時潛水腕錶作為他的隨身工具，他說：「RICHARD MILLE從來不會妥協，我也不例外。自由潛水攜帶的裝備很少，只有鼻夾和腳蹼而已；但是從現在起，我的腕錶也將伴隨我展開冒險。單就成績來看，下潛的深度很重要；但就個人安全而言，我的腕錶才至關重要。這就是為什麼RM 032是我必不可少的工具。作為一名自由潛水者，我的腕錶並不是為了嘩眾取寵而存在。我佩戴它，是因為我相信它。」目前他已到達122米的深度，持續探索人們究竟能到達多深的地方。

▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE品牌摯友、自由潛水運動員Arnaud Jerald佩戴RM 032自動上鍊飛返計時潛水腕錶。

已成功攀登了法國和世界各地高峰的登山家Charles Dubouloz，曾開闢尼泊爾側喜馬拉雅山等遙遠地區的新路線，更曾挑戰白朗峰山脈大喬拉斯峰最險惡的「滾石（Rolling Stones）」路線，在零下20度的溫度下，懸在兇險的北壁，孤軍奮戰了6天。他也認同自由潛水運動員Arnaud Jerald的看法，他說：「我和Arnaud都在不斷探索。我們向垂直方向的兩端探索極限，我們都能與最原始的生態環境產生共鳴。」談及被RICHARD MILLE吸引的原因，他表示：「RICHARD MILLE具有『極致』的特質。『極致』的腕錶與我征服的『極致山峰』有著異曲同工之妙。RICHARD MILLE獨特的創造力，以及專注於技術性能的設計都深深打動了我。」

▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE品牌摯友、登山家Charles Dubouloz佩戴RM 67-02超薄自動上鍊腕錶攀登高山。

而第一位在單板滑雪與高山滑雪兩個項目奪金的運動員、已擁有三面冬季奧運會金牌的Ester Ledecká，也是RICHARD MILLE的擁護者，她堅定的意志、專業的水準、不滅的熱情、過人的天賦和果斷的行動力都與品牌精神不謀而合，她說：「RICHARD MILLE和我都熱愛我們所做的事情，努力成為各自領域的佼佼者並樂在其中。」她與其他多位女性運動員共同參與了專為女性手腕設計的RM 07-04女士運動腕錶系列的研發過程，她透露實際佩戴體驗相當舒適，好像她的一部分，她最喜歡錶款一覽無遺的鏤空感，靜靜欣賞機芯小齒輪運轉充滿妙趣。

▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）

▲擁有三面冬季奧運會金牌的RICHARD MILLE品牌摯友Ester Ledecká，是第一位同時在單板滑雪與高山滑雪兩個項目奪金的運動員。

▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE品牌摯友、滑雪名將Ester Ledecká佩戴RM 07-04女士運動腕錶。

▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE RM 07-04女士運動腕錶，時尚設計與絕佳的佩戴舒適性深受女性藏家喜愛。

透過RICHARD MILLE的製錶歷程，以及品牌之友的卓越表現，完美呼應雙方追求極限的精神，RICHARD MILLE品牌及合作總監Amanda Mille表示：「我們的合作夥伴都是充滿熱情的人，他們勇於突破各自領域的窠臼並有所成就。」而品牌亦是如此，無論是腕錶的外型、性能、技術等各個方面都講求創新並推向極致，同時符合人體工學，達到打造適合極限運動完美腕錶的目標。

▲▼Richard Mille廣編 。（圖／公關照）
▲RICHARD MILLE品牌及合作總監Amanda Mille表示，品牌合作夥伴在各領域都是勇於突破的傑出人士。

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