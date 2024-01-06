2024上半年「財運最好」3大星座！Top 1旺到錢從天上來　過得很舒適

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

不管去年過得如何，新的一年都是新的開始，一切重新洗牌，尤其有3個星座在今年上半年財運非常好，快跛握運勢別讓累積財富的機會溜走了。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開2024上半年裡，財運最旺的3大星座，有的星座是走正財運，把握機會就能抓住好財運，而Top 1財運更是好到堪稱「錢從天上來」，過得很舒適。

Top 3：牡羊座



牡羊座在2024上半年走的是正財運，賺錢的運勢屬於多勞多得。所謂機會是留給準備好的人，若是準備好的牡羊，會有突如其來的賺錢機會降臨，能否抓住這個機會，就取決於過去是否有好好準備、累積自身的實力。不過這波正財運機會屬於勞力型，會比較耗體力，是需要你們親自上陣、親力親為的路線。

Top 2：水瓶座



水瓶座先前辛苦了好一陣子，2024年終於要撥雲見日、開始收穫了！過去經歷了付出很多、回報卻很少的日子，但隨著2024冥王進入水瓶，你們會成為新世界的主角，尤其在房地產面的運勢很好，很適合投資房地產或是進行居家整頓、搬家、買新房或是換行業等事宜。建議水瓶不要只顧著埋頭做自己的事，而是要多跟人接觸、連結，財運才會被打開！賺錢機會通常都不按牌理出牌，不用多加預設。

Top 1：金牛座



金牛座2024上半年的財運好到可說是「錢從天上來！」你們可能還要忙著一直推，越推財運機會還越來，屬於財運來得很突然、最莫名其妙的一個。不過因為金牛本身有喜歡過小日子的個性，錢送上門他們還不一定會想要，而是會挑自己喜歡、覺得舒服的來做，所以金牛在上半年可以說算是過得舒舒服服的。