fb ig video ETtoday search mobile

2024上半年「財運最好」3大星座！Top 1旺到錢從天上來　過得很舒適

>

▲▼ 2024上半年財運最旺3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

不管去年過得如何，新的一年都是新的開始，一切重新洗牌，尤其有3個星座在今年上半年財運非常好，快跛握運勢別讓累積財富的機會溜走了。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開2024上半年裡，財運最旺的3大星座，有的星座是走正財運，把握機會就能抓住好財運，而Top 1財運更是好到堪稱「錢從天上來」，過得很舒適。

▲▼ 2024上半年財運最旺3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：牡羊座

牡羊座在2024上半年走的是正財運，賺錢的運勢屬於多勞多得。所謂機會是留給準備好的人，若是準備好的牡羊，會有突如其來的賺錢機會降臨，能否抓住這個機會，就取決於過去是否有好好準備、累積自身的實力。不過這波正財運機會屬於勞力型，會比較耗體力，是需要你們親自上陣、親力親為的路線。

▲▼ 2024上半年財運最旺3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：水瓶座

水瓶座先前辛苦了好一陣子，2024年終於要撥雲見日、開始收穫了！過去經歷了付出很多、回報卻很少的日子，但隨著2024冥王進入水瓶，你們會成為新世界的主角，尤其在房地產面的運勢很好，很適合投資房地產或是進行居家整頓、搬家、買新房或是換行業等事宜。建議水瓶不要只顧著埋頭做自己的事，而是要多跟人接觸、連結，財運才會被打開！賺錢機會通常都不按牌理出牌，不用多加預設。

▲▼ 2024上半年財運最旺3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：金牛座

金牛座2024上半年的財運好到可說是「錢從天上來！」你們可能還要忙著一直推，越推財運機會還越來，屬於財運來得很突然、最莫名其妙的一個。不過因為金牛本身有喜歡過小日子的個性，錢送上門他們還不一定會想要，而是會挑自己喜歡、覺得舒服的來做，所以金牛在上半年可以說算是過得舒舒服服的。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 財運, 金牛, 水瓶, 牡羊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

小心越吃越笨！營養師曝「5種超傷腦食物」　手搖飲、蛋糕都NG

小心越吃越笨！營養師曝「5種超傷腦食物」　手搖飲、蛋糕都NG

營養師曝「增加骨密度」5種運動！搭配補鈣5食物　強化骨骼更有感

營養師曝「增加骨密度」5種運動！搭配補鈣5食物　強化骨骼更有感

楊紫瓊近700萬「錶王」彩虹錶美翻　老公被炒上7000萬的PP更威

楊紫瓊近700萬「錶王」彩虹錶美翻　老公被炒上7000萬的PP更威

DIOR聯名「綠色小怪獸」穿出可愛帥　Lisa背的LOEWE企鵝包藏專屬標記 2024上半年「財運最好」3大星座！Top 1旺到錢從天上來　過得很舒適 超準！3秒內「挑一隻眼睛」心測　一眼就能看清楚你的內心 台日冠軍香水是它！開櫃人潮即爆滿、清新透明感好療癒 楊紫瓊當阿嬤依然超時髦　同台小10歲奧斯卡影后沒輸 日KFC話題新品「濃厚起司派」！一口吃到三種爆漿起司、搭配酥皮超罪惡 王陽明、蔡詩芸穿PALLADIUM新鞋拍閃照！HOKA透氣跑鞋東區街邊店搶先賣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面