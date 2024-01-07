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吊床皮卡丘可愛到犯規！　「露營系寶可夢」正式登台採抽籤販售

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▲寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE。（圖／業者提供）

▲寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

寶可夢真的是最近萌到翻的熱門關鍵字，自從去年耶誕節前登場的台北首間寶可夢中心開幕時，大排長龍的破紀錄景象，讓全台粉絲們燃起心中火焰，台灣萬代近期也宣布在台推出全新系列寶可夢一番賞《寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE》，結合露營元素的超療癒小物，皮卡丘跟伊布躺在吊床上悠閒的模樣，實在是可愛到犯規了啦！

▲寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE。（圖／業者提供）

《寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE》以露營為主題，包括經典角色與新一代人氣新御三家呆火鱷、新葉喵、潤水鴨一同登場，集結A到H、Last One獎等9大獎品，A獎祭出超萌吊床睡姿皮卡丘絨毛玩偶；抽中雙重中獎還有機會將B獎戰鬥型態皮卡丘夜燈一起帶回家；Last One獎更推出超欠收人氣角色伊布絨毛玩偶，滿足粉絲收藏魂。

▲寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE。（圖／業者提供）▲寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE。（圖／業者提供）

C獎為新一代主角新御三家呆火鱷、新葉喵、潤水鴨造型的收納袋，大容量設計兼具可愛與實用性；D獎則有新御三家柔軟靠枕，三種角色可一次滿足；E獎、F獎則分別推出粉嫩配色皮卡丘、新御三家餐盤及餐具組，輕鬆裝飾屬於自己的寶可夢餐桌，G獎野餐組及H獎手巾也萌萌登場。單抽價格為270元，目前在統一超商獨家販售。

▲寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE。（圖／業者提供）▲寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE。（圖／業者提供）

▲寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE。（圖／業者提供）

業者表示，本次更推出限時三重中獎活動，加入官方LINE並至圖文選單點選「雙重中獎」，點選三重中獎按鈕至活動頁面，便有機會抽中限量萬元國內旅行抵用券、超商電子禮券等加碼回饋品項。

▲寶可夢 COLLECTION KUJI HIDAMARI LIFE。（圖／業者提供）

烏龍麵品牌丸亀製麵，近期與插畫家Cherng合作推出的「丸亀製麵 X LAIMO 2024聯名桌曆」，限量3700本發售秒殺，故特別再推出與LAIMO合作的聯名周邊商品，於全台丸亀製麵消費集點，即可加價兌換。

即起至3／31期間，至丸亀製麵門市消費滿100元，即可累積1點，以此類推；且1點起即可加價兌換丸亀製麵 X LAIMO好Q貼紙、饗味瓷碟、造型湯匙、富士山束口袋與帆布肩背包等聯名周邊商品，此外，購買集食饗樂「單人套餐」及「雙人套餐」，另加贈點數1點，加速累積點數。

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關鍵字：

寶可夢, 皮卡丘, 萬代, 一番賞

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