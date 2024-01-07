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kafeD推「微醺清醒」限定啤酒　微醉冬季限定「草莓奢華氣泡」走香檳風

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記者蔡惠如／綜合報導

啤酒界近期迎來了一波令人矚目的創新潮流，網美咖啡kafeD推出結合咖啡與啤酒的衝撞商品、SUNMAI金色三麥則以黑啤口味加持冬天，三得利HOTOYOI微醉則用草莓元素，推出香檳風格的派對啤酒，從獨特風味到限量包裝，冬季限定的別出心裁，讓消費者有更多選擇。

▲冬季啤酒。（圖／各業者提供）

kafeD「Tipsy & Awake微醺的清醒」　售價300元
德式精品咖啡kafeD咖啡滴，攜手世界虹吸冠軍咖啡師簡嘉程，推出咖啡啤酒「Tipsy & Awake微醺的清醒」，結合了kafeD獨家杜勒咖啡豆與優雅的啤酒花，讓品者能享受到清新水蜜桃香氣、烤麥芽深邃和紅茶餘韻的風味，上市期間推出限量雙瓶550元優惠，於kafeD門市及特定門市限量販售，售完為止。

▲冬季啤酒。（圖／各業者提供）▲冬季啤酒。（圖／各業者提供）

SUNMAI金色三麥「晃晃黑啤」冬季限定版　售價96元
SUNMAI金色三麥繼口味清爽的晃晃白啤之後，再推出冬天限定版「晃晃黑啤」，挑戰消費者對黑啤的刻板印象，主打風味醇厚卻保有清爽口感，沒有傳統黑啤的苦韻，還具有獨特的烘焙香氣和輕盈柔和的口感，在寒冷天氣也很適合暢飲，每罐售價96元，可在量販與超市等通路購買。

▲冬季啤酒。（圖／各業者提供）

▲冬季啤酒。（圖／各業者提供）

HOTOYOI微醉冬季限定「草莓奢華氣泡」　售價52元
受到不少女性支持的日本三得利「HOROYOI微醉」，特別推出冬季限定「草莓奢華氣泡」風味，結合草莓果實的酸甜滋味和氣泡酒的清爽質地，打造出清新酸甜的香檳風味，讓你好好加持一下節慶氣氛，增添更多華麗與儀式感。而業者也推出「輕奢草莓香檳杯」集點贈活動，消費者參加Beam Suntory罐裝酒本部官方LINE，參加集點活動，集滿5點可抽獎，或憑90點直接兌換，數量有限換完為止。

▲冬季啤酒。（圖／各業者提供）▲冬季啤酒。（圖／各業者提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

kafeD, 微醺清醒, 微醉, 草莓奢華氣泡, 香檳

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