長大後朋友越變越少　6個理由說明「不需傷心，反而是件好事」

▲長大發現朋友愈來愈少，其實不用因此傷懷，因為是正常的。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

當我們回首舊時光，有時會發現與一些好友的聯繫逐漸淡去，或許會令人有些失落。但這並不意味著你有什麼問題。這只是生活中自然發生的變化。我們都會改變，這是生命中唯一不變的真理之一，對於友情的需求自然也會，《Bustle》專欄作家Lea Rose Emery提出6個理由，顯示這情況是正常的，而且或許反而是好事。

每個人都有類似經驗

與當年最好的朋友失去聯繫，並不代表你是一個糟糕的朋友。人與人的交集有時會因為各種原因而逐漸減少，或許是因為長久壓抑的不滿，或是生活重心的轉變。





並非僅是單方面的問題

與親情或愛情相比，維持友情有時相對較難。維持友誼需要雙方共同努力，不只是單方面的責任。失去聯繫，不論是你還是對方，都有其原因。





人會隨環境轉變而變化

世界上最不變的事情就是變化，人也不例外。並不是說過去的友誼不重要，而是個人對關係的需求會隨著時間和環境的變化而改變。





懷舊並不等於真正的友情

當三五好友相聚時，如果只能談論過去而無法與彼此的現況產生共鳴，那或許這並不是真正的友情。有時放下懷念，也是一種解脫。





本來就無法顧及每段關係

人際關係是流動不定的，很多人在開始新友誼的同時，無法同時維持舊友的聯繫。隨著生活節奏的變化，有些友誼自然就會淡去。

真正的友誼不因失聯而減淡

真正的好友即使久未聯繫，再見面時依然可以像以往一樣熱絡。他們關心彼此，即使是微不足道的事情也能認真討論，時間的流逝也不會改變這份情誼，時間會去蕪存菁。