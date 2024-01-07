星巴克1／8上班日推買一送一　網友表示1規則「讓人很滅火」

▲星巴克頻繁針對特大杯推買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

面對明天的上班日，星巴克在1／8以避免Monday Blue的理由，再推出特定時段好友分享回饋，讓消費者能揪同事一起喝咖啡，由於回饋條件幾乎相同，也有許多網友表示「看到特大杯就滅火了」，引發不少討論，而1／8周一除了星巴克之外，還有路易莎在上午11點前咖啡第二杯半價優惠，以及伯朗咖啡館會員也有買一送一。

星巴克從1／8再推「呼叫上班好朋友 好友分享日」優惠，從上午11點至晚上8點時段至店消費，購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，其優惠品項不適用星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，另外不提供其優惠門市也跟以前相同，相關門市資訊欲查詢請看文末列表。

而星巴克從去年底就以巨量買一送一優惠活動，吸引消費者在中午以後至店購買，然而大部分的優惠規則幾乎沒有變，其中被討論最多的就是要購買「特大杯」的品項，另許多民眾喜歡的星冰樂，因常常不在優惠之列，也讓許多民眾直接在官方粉絲頁留言滅火。

網友表示「看到特大杯就完全沒意願」、「特大杯每次都好脹啊」、「誠意在哪」、「特大杯我買的星巴克保溫杯就不能用了，我覺得很爛。」但也有民眾持反方意見「我覺得還好，就當是買大容量賺到的回饋就好，總比完全沒推優惠好吧。」

路易莎續行去年黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。cama cafe則從今起至1月底，推出新會員優惠，新加入會員即可獲得5張「飲品購物金10元」，可於特定門市購買時抵用，限量300名。

伯朗咖啡館今年1月月底前，也續行「周一會員分享日」優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

星巴克買一送一不適用門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。