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星巴克、伯朗咖啡館今買一送一　路易莎11點前第二杯半價

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▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

▲星巴克頻繁針對特大杯推買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

周一上班日，最需要一杯咖啡打起精神，星巴克今（1／8）推出買一送一優惠活動，從上午11點起至店購買特定品項特大杯，可享好友分享；伯朗咖啡館也針對自家會員，推出買一送一活動，且不需同品項商品；路易莎黑卡會員則可在11點前，享咖啡第二杯半價優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

星巴克從1／8再推「呼叫上班好朋友 好友分享日」優惠，從上午11點至晚上8點時段至店消費，購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，其優惠品項不適用星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，另外不提供其優惠門市也跟以前相同，相關門市資訊欲查詢請看文末列表。

▲路易莎咖啡,星巴克買一送一,星巴克。（圖／路易莎提供）

路易莎續行去年黑卡專屬優惠，包括上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。cama cafe則從今起至1月底，推出新會員優惠，新加入會員即可獲得5張「飲品購物金10元」，可於特定門市購買時抵用，限量300名。

▲cama café推優惠,星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

伯朗咖啡館今年1月月底前，也續行「周一會員分享日」優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

星巴克買一送一不適用門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

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