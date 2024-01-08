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金球獎紅毯／瑪格羅比芭比裝小褲褲現形　扭腰擺臀藏不住好心情

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▲▼瑪格羅比金球獎 。（圖／達志影像／美聯社）

▲以《芭比》入圍音樂及喜劇類最佳女主角的瑪格羅比，身穿Armani Prive桃紅禮服出席金球獎典禮。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

被視為奧斯卡前哨戰的第81屆金球獎（Golden Globes），台灣時間今天早上8時在美國洛杉磯登場，由瑪格羅比主演的《芭比》（Barbie）去年賣破約450億元台幣榮登票房王，此次更入圍音樂／喜劇類最佳影片等9項大獎，相當風光，角逐音樂及喜劇類最佳女主角的她自然成為紅毯焦點，身穿呼應《芭比》的桃紅色亮片禮服與網紗披肩亮相，雖然強光打下小褲褲無所遁形，但她仍自在扭腰擺臀，藏不住好心情。

▲▼瑪格羅比金球獎 。（圖／達志影像／美聯社）
▲瑪格羅比開心在場內扭腰擺臀，藏不住好心情。（圖／美聯社）

猶記得瑪格羅比宣傳電影《芭比》，總以各式粉紅裝扮登場，此次出席金球獎也不例外，她選穿義大利設計師品牌Armani Prive依古董芭比的一套服裝為靈感，打造綴滿亮片的桃紅禮服，外罩網紗披肩，活生生的真人版芭比走進金球獎殿堂；女星賽琳娜（Selena Gomez）也選穿Armani Prive禮服亮相，紅色斜裁短裙設計配上寶格麗（BVLGARI）珠寶顯得俏麗，不過一陣風吹來，讓她嚇得趕緊壓住裙子。

▲▼ 金球獎紅毯 。（圖／路透社）
▲賽琳娜穿Armani Prive紅色斜裁短裙搭寶格麗珠寶相當俏麗，不過一陣風吹來讓她嚇得趕緊壓住裙子。（圖／路透社）

金球獎紅毯上的典雅公主造型代表，當屬角逐音樂及喜劇類劇集最佳女主角獎的艾兒芬妮（Elle Fanning），她以Pierre Balmain蝴蝶結裝飾的象牙白古董禮服配卡地亞（Cartier）珠寶，宛如童話公主；與她形成強烈對比的是性感無比的茱莉婭加納（Julia Garner），一襲中門大開的Gucci銀色亮片禮服，遊走在在光邊緣，令人捏把冷汗。

▲▼ 金球獎紅毯 。（圖／路透社）
▲角逐音樂及喜劇類劇集最佳女主角獎的艾兒芬妮穿Pierre Balmain古董禮服配卡地亞珠寶，宛如童話公主。（圖／路透社）

▲▼ 金球獎紅毯 。（圖／路透社）
▲茱莉婭加納穿中門大開的Gucci亮片禮服，遊走走光邊緣。（圖／路透社）

配飾也是紅毯吸睛的利器，除了華麗的珠寶，亦能選擇搶眼頭飾，角逐最佳電影女配角的蘿莎蒙派克（Rosamund Pike）身穿Dior蕾絲裙裝優雅現身，便配上造型猶如蘋果輪廓、頭頂還有蝴蝶結的蕾絲帽飾罩臉，同樣是讓人難忘的紅毯造型。

▲▼ 金球獎紅毯 。（圖／路透社）
▲角逐最佳電影女配角的蘿莎蒙派克以Dior黑色蕾絲禮服配蕾絲帽飾吸睛。（圖／路透社）

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關鍵字：

金球獎, 瑪格羅比, 賽琳娜, 艾兒芬妮, 茱莉婭加納, 蘿莎蒙派克

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