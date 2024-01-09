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金秀賢《京城怪物》化身反派大魔王　戲外鬆弛感穿搭魅力值破表

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實習記者施至真／綜合報導

Netflix韓劇《京城怪物》第一季，終於在1月5日迎來大結局，劇中甕城醫院人體實驗的最大贊助者，竟是掌管京城的女主人「前田雪子」。飾演前田夫人的金秀賢，總是以和服扮相出鏡，不僅詮釋日本傳統女性的優雅氣質，也看得出她身為大人物的大氣態度，而私底下的金秀賢，則喜歡簡約、鬆弛感穿搭，不論戲裡、戲外都魅力值破表！

《京城怪物》中掌管京城的女主人前田雪子，由韓國女演員金秀賢飾演，不僅是日本警察署長石川（金度賢飾）的妻子，父親更是將軍，也讓她能在京城中呼風喚雨。而戲外的金秀賢，以177公分的高挑好身材，在超模大賽中獲得冠軍，以模特兒身份正式出道，並以演員身份參加好萊塢電影試鏡，演出《復仇者聯盟2》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等國際知名電影。

戲外的金秀賢，十分喜歡寬鬆穿搭，秋冬經常以長版外套為主要搭配，再背上大斜跨包，完美跟上近年最流行的大包時尚。畫上淡雅裸妝，好底子、好氣色一覽無遺。

▲金秀賢《京城怪物》化身反派大魔王「前田夫人」。（圖／翻攝IG@claudiashkim）

▲金秀賢戲外十分喜歡鬆弛感穿搭。（圖／翻攝IG@claudiashkim，下同）

金秀賢也會以同色系搭配為造型，像是白衣＋白褲，再簡單搭配微造型感銀色肩背包和格紋休閒鞋，另外，將灰色短版運動風衛衣紮進同色系運動褲中，看似休閒卻十分有型，完美詮釋秋冬流行的鬆弛感穿搭！

▲金秀賢《京城怪物》化身反派大魔王「前田夫人」。（圖／翻攝IG@claudiashkim）

在《京城怪物》裡，前田雪子表面上是帶著優雅氣質的婉約女子，穿戴大方得宜，無論是以沉穩深藍色和服造型造訪甕城醫院，還是以淺色底搭配小碎花的和服造型，都美到讓人目不轉睛。

▲金秀賢《京城怪物》化身反派大魔王「前田夫人」。（圖／翻攝IG@claudiashkim）

▲《京城怪物》中，前田夫人完美展現日本女性的穿戴十分得宜。（圖／翻攝IG@netflixkr）

▲金秀賢《京城怪物》化身反派大魔王「前田夫人」。（圖／翻攝IG@claudiashkim）

▲前田雪子總會刻意打扮後，才見張貸主。

另外，從第一集張泰尚口中得知他和前田夫人是朋友，而《京城怪物2》中也巧妙暗示，前田雪子喜歡朴敘俊飾演的張貸主，也難怪她總會刻意打扮後，才與朴敘俊見面。

▲金秀賢《京城怪物》化身反派大魔王「前田夫人」。（圖／翻攝IG@claudiashkim）

▲金秀賢在《京城怪物》飾演前田夫人，喜歡朴敘俊飾演的張貸主。（圖／翻攝IG@claudiashkim）

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關鍵字：

金秀賢, 京城怪物, 前田夫人, 鬆弛感, 穿搭

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