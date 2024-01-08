金球獎紅毯／J.LO驚喜穿台灣品牌設計花朵戰袍！泰勒絲Gucci亮片裝仙又辣

記者鮑璿安／外電報導

第 81 屆金球獎頒獎典禮（Golden Globes）稍早於美國洛杉磯登場，紅毯星光自然是焦點所在，造型方面巨星J.Lo 珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）特別演繹了來自台灣的設計師品牌Nicole+Felicia禮服，選擇一套粉色立體花朵晚裝，以精細工藝展現迷人風采，充滿話題性。而泰勒絲（Taylor Swift）則以 Gucci訂製綠色亮片禮服比美，優雅登場備受矚目。





▲珍妮佛羅培茲身穿Nicole+Felicia粉色立體花朵晚裝。（圖／路透）

▲Nicole+Felicia為珍妮佛羅培茲打造訂製禮服的細節曝光。（圖／品牌提供）

珍妮佛羅培茲在金球獎紅毯身穿Nicole+Felicia粉色立體花朵晚裝，來自台灣的精細工藝和夢幻廓形設計令人著迷，粉嫩色系映襯出珍妮佛羅培茲的好氣色，透過袖口之間層層堆疊的布料，打造出具有分量感的立體花卉，從前至後一路在禮服上均勻盛開，搭配如披風般的長裙襬，營造出巨星氣場，力量與美感兼具，洋溢幸福氣息。

▲美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）穿上 Gucci訂製綠色亮片禮服。（圖／路透）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）憑著《泰勒絲：時代巡迴演唱會》入圍「電影與票房成就獎」，這次紅毯造型照樣帶給粉絲滿滿驚喜，特別穿上 Gucci訂製綠色亮片禮服，以新任創意總監Sabato De Sarno標誌性的極簡審美，藏入許多迷人細節，包括背部的鏤空線條、細膩剪裁糅合閃片，泰勒絲勻稱身材完美消化這身禮服，一頭標誌性金色長捲髮，復古之中透露著前衛感。

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