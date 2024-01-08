《大熊餐廳》天菜主廚為CK脫了！緊實胸肌、人魚線全露　穿內褲上陣超養眼

記者鮑璿安／台北報導

在夯劇《大熊餐廳》（The Bear）中飾演天才主廚的傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)，驚喜登上Calvin Klein廣告，這次為粉絲演繹最具代表性的內褲品項，大露好身材，緊實八塊肌一次放送。

▲Jeremy Allen White 首次出鏡Calvin Klein形象廣告，在紐約拍攝。（圖／品牌提供）

這是Jeremy Allen White 首次出鏡Calvin Klein形象廣告，帶來2024年春季篇章，畫面中Jeremy愜意地坐在紐約街景前，作為他土生土長的家鄉，身穿 Calvin Klein 最經典的款式格外有熟悉感，鏡頭從最親密的視角，透過日常穿搭風格展現性感魅力。Jeremy演繹全新 Intense Power款式，以舒適服帖的剪裁結合更加顯眼的品牌Logo；而新季的Modern Cotton和Cotton Stretch內衣系列則是為每個人的衣櫃提供了不可或缺的標誌性造型。

▲Jeremy演繹全新 Intense Power款式 。（圖／品牌提供）

Jeremy Allen White以駕輕就熟的方式大方露出緊實腹肌、清晰的人魚線，釋放性感氣息，以邊咬蘋果、牛仔褲「不穿好」的方式自在出鏡，展現屬於他的率性特質，成為廣大粉絲們心目中新一代的「人間CK」男神。

2024春夏系列法國品牌Berluti，展現了異材質拼接的活力面貌，各類標誌性圖紋樣式，從Patina、Scritto再到Iconic印花，皆以全新的工藝形式呈現。《Iconic Summer別緻夏日》偏向休閒裝方面，染色的柔軟亞麻西裝，搭配不同藍色的褲款是夏日穿搭的正解，Scritto圖案、品牌的B標誌拆解在衣物的口袋或是細節處，值得細細解讀。配飾領域，經典款之一的Shadow運動鞋正式變身為全新的針織涼鞋，更方便穿搭；Toile Marbeuf帆布以新功能的背包和放大版Baluchon肩袋上展現，為Berluti新一季進行完美詮釋。

▲《Iconic Summer別緻夏日》休閒裝。（圖／品牌提供）

▲手繪印花相當童趣。（圖／品牌提供）