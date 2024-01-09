說・流行／40位超模登Prada大片！金球獎掀話題的迷霧洋裝　搞怪人頭包來了

記者鮑璿安／專題報導

由Miuccia Prada與Raf Simons攜手打造的Prada 2024春夏系列，自米蘭時裝周秀場上以傾瀉而下黏液，渲染出超現實框架，終於在近日帶來了形象廣告，一口氣請到40位超模出鏡，陣容超強大，《ET FASHION》來深入解讀背後含義以及話題單品。

40位超模、3大男星共同演繹Prada 2024春夏系列

▲此形象廣告以 Miuccia Prada 與 Raf Simons於9月舉行之時裝秀為催化劑，探索時裝秀的生態系統。（圖／品牌提供）

Prada一向深入探討服裝本質，此形象廣告以 Miuccia Prada 與 Raf Simons於9月舉行之時裝秀為催化劑，探索時裝秀的生態系統。請到Raf Simons老搭檔Willy Vanderperre掌鏡以拍攝肖像的方式呈現新裝，視角簡潔背景鮮明，總共40位模特兒的超強陣容同樣是話題，有來自亞洲的超模劉雯、杜鵑、崔素拉Sora Choi，新生代潛力超模Mica Arganaraz、Loli-Bahia，每人皆為獨立個體，同時表達了瞬間與永恆的意涵。

▲特洛伊希文 。（圖／品牌提供）

男裝方面則有澳洲新生代歌手特洛伊希文（Troye Sivan）、《金牌特務：金士曼起源》英國男星哈里斯迪金森（Harris Dickinson）、凱文哈里森（Kelvin Harrison Jr.）出鏡，成為Prada新面孔。

話題單品解析

▲金球獎上「紅毯精靈」跨性別新生代演員杭特薛佛穿Prada洋裝 。（圖／路透）





▲本季重點元素歐根紗打造出漂浮般的透明領巾元素，營造迷霧氣息。（圖／品牌提供）

被譽為「紅毯精靈」的跨性別新生代演員杭特薛佛（Hunter Schafer），日前在金球獎紅毯上演繹特別訂製的歐根紗裙裝掀起話題，本季仙氣的「Haze」連身裙運用相同手法重新書寫服裝廓形，重點元素歐根紗打造出漂浮般的透明領巾元素，唯美延伸服裝線條。品牌對於流蘇也給出全新詮釋，花卉襯衫上使用的印花流蘇擁有不同深度，體現了工藝的非凡，而裝點在裙襬上的金屬流蘇則被形容是珠寶，顛覆以往的穿衣感受。

▲花卉襯衫上使用的印花流蘇擁有不同深度，體現了工藝的非凡。（圖／品牌提供）





▲人頭包改造Miuccia Prada的祖父、Prada聯合創始人Mario Prada於1913年最初的包款設計 。（圖／品牌提供）

形象照中特別聚焦的包款，改造Miuccia Prada的祖父、Prada聯合創始人Mario Prada於1913年最初的包款設計，將神話人物以手工雕刻的精細方式疊加在絲綢雲紋手提包上，帶來深不可測的神秘感。