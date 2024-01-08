金球獎紅毯／楊紫瓊930萬元鑽錶絕配紅禮服　重返榮耀地喜氣洋洋

▲楊紫瓊身穿Bottega Veneta紅色禮服與手拿包，搭配RICHARD MILLE腕錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第81屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（8日）上午舉行，去年以電影《媽的多重宇宙》奪得最佳女主角獎的楊紫瓊，重返榮耀之地擔任頒獎人，剛在馬來西亞舉辦婚禮、並在新年之際宣布當奶奶的她好心情全寫在臉上，身穿Bottega Veneta紅色禮服搭手拿包，並戴上要價約930萬元的RICHARD MILLE紅金鑽錶，顯得喜氣洋洋。

▲RICHARD MILLE RM 67-01超薄自動上鍊腕錶，楊紫瓊戴的是紅金鑲圓鑽款式。（圖／RICHARD MILLE提供）

女星們出席頒獎盛宴，大多佩戴華麗珠寶增添氣勢，楊紫瓊則鍾愛名錶，尤其人生重要時刻總有動輒數百萬元甚至上千萬元的RICHARD MILLE腕錶相伴，此次擔任金球獎頒獎人，戴上搭配紅色錶帶、紅金材質鑲嵌圓鑽的RICHARD MILLE RM 67-01超薄自動上鍊腕錶，與她的紅色禮服完美呼應，而錶款搭載厚度僅3.6毫米的CRMA6自動上鍊機芯，完美貼合她的纖細手腕，成為最耀眼的裝飾。

▲楊紫瓊開心重返去年拿下最佳女主角獎座的金球獎。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

綜觀本屆金球獎頒獎典禮，雖然春天柔美色調的禮服出籠，但仍有不少女星選擇經典不敗的大紅禮服，與楊紫瓊同為奧斯卡影后的茱莉安摩爾（Julianne Moore），有志一同相中Bottega Veneta的紅裝，蓬裙輪廓又有口袋設計，優雅又率性。

▲奧斯卡影后茱莉安摩爾穿Bottega Veneta禮服搭配卡地亞珠寶優雅大氣。（圖／路透社）

另一俐落紅禮服造型代表是以《大熊餐廳》贏得音樂或喜劇最佳女主角的阿優艾德比利（Ayo Edebiri），她穿Prada抹胸直筒禮服，加上拖襬增加份量，極簡風格獲得好評；而紅裝也有浪漫設計，佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）穿Valentino花卉禮服配Tiffany & Co.珠寶原本仙氣飄飄，不過「雞冠頭」髮型實在太搶眼，搶過服裝風采。名模海蒂克隆（Heidi Klum）則穿新娘禮服著稱的Sophie Couture開高衩紅色蓬裙禮服現身，露出招牌長腿吸睛。



▲奪得本屆金球獎音樂或喜劇最佳女主角獎的阿優艾德比利，身穿紅色Prada禮服優雅大方。（圖／路透社）



▲佛蘿倫絲普伊穿Valentino浪漫的紅色花卉禮服搭配Tiffany珠寶亮相，但風采全被突出的髮型蓋過了。（圖／路透社）





▲名模海蒂克隆選穿開紅色岔蓬裙禮服，露美腿吸睛。（圖／路透社）