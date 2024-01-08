SOGO全台業績破500億元　大巨蛋14間餐廳今年6月前登場

▲百貨零售去年表現佳，SOGO也宣布今年全台業績突破500億元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

受惠今年上半年零售業績爆發，百貨通路也在年底整體統計後宣布好消息，SOGO總結去年表現，今（1／8）對外宣布2023年全年業績突破500億元創新高，且台北大店業績突破300億元，而睽違10年即將開設的新商場「SOGO CITY」大巨蛋，首波的14間餐廳將在上半年開幕，目前時程可能落在5月，屆時預估會加持鄰近的松菸文創園區更多人潮。

▲SOGO大巨蛋14間餐廳預計將在今年5月、於靠近信義計畫區端的北面14間餐廳先登場。（圖／記者蔡惠如攝）

遠東SOGO近期總結2023年表現，宣布2023年全年業績目標500億元，在去年周年慶最後一天提前達標，且台北大店在去年首度達成300億元的亮眼成績，是市場上唯一雙位數成長的百貨。

SOGO在疫情期間採取「危機入市」的概念，主力放在「小店轉型」與「中大型店體驗創新」兩方策略，SOGO在高雄小型店重新改裝，縮小營業面積並引進新餐飲，達到降低成本與新話題；忠孝與復興兩間大店也迎來積極改裝，除忠孝店配合捷運手扶梯改造工程更換建築門面、改裝化妝品區與地下三樓超市，復興館也調整規劃精品策略，目前也正針對館內4、5樓進行「精品上移」。

▲SOGO復興館主打精品殿堂，預計4、5樓面改裝會將精品上移，重新整合規劃。（圖／記者賴志昶攝）

SOGO總經理汪郭鼎松表示，SOGO賣場整體營運是以各店店長為中心，因為店長才是真正接近顧客第一線的重要幹部，可立刻反應顧客需求，且確認專櫃廠商的服務「做到位」，沒有大小店之分，整體營運是平均往前推進。

此外，SOGO之前宣佈取得大巨蛋購物中心的經營權，目前已進入招商規劃，今年第一階段D區的14家餐廳，即將在上半年開出，以「綠色生活、永續時尚、新型態的購物中心」概念打造，之前曾有消息表示，漢來美食旗下最頂級自助餐「島語」，以及晶華酒店旗下、去年底於誠品信義結束營業的「泰市場」，都有可能會進駐SOGO大巨蛋商場。

▲台北大巨蛋與松菸文創園區的圍籬已經拆除，等SOGO CITY賣場陸續開幕後，將連結松菸形成新的消費聚落。（圖／記者蔡惠如攝）

日前遠百也表示今年因台中大遠百與板橋大遠百成長帶動，今年營收可達600億元規模，餐飲跟精品表現是雙亮眼，台中大遠百也持續進行精品改裝，香奈兒旗艦店也會在今年到位；新光三越目標在2023年可達到920億元業績規模，日前宣布的中區百貨營收數字，旗下台中中港店再以年營業額258億元連莊全台百貨單店店王，預估920億元目標應可達成。

▲台中新光三越台中中港店，再度蟬聯2023年百貨營業額單店店王。（圖／記者姜國輝攝）