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Lisa巴黎跨年細肩帶黑裝抗寒　冬日微性感穿搭太火

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa分享她在巴黎凱旋門前跨年的美照。（圖／翻攝lalalalisa_m）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK 4位成員中，IG粉絲數最快達1億人的Lisa人氣很旺，一舉一動都深受粉絲矚目。她於IG揭露2024年跨年美照，原來當時她在巴黎過新年，驚人的是她竟不畏約0℃的低溫，身穿細肩帶黑裝在戶外露臺上、並以知名地標凱旋門為背景倒數跨年，她還拍下凱旋門上投射PARIS巴黎字樣與奧運圖騰的照片與粉絲分享。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）
▲Lisa穿細肩帶黑裝搭寶格麗腕錶、拎CELINE小提包與朋友跨年。（圖／翻攝lalalalisa_m）

Lisa跨年造型一身黑，但依然黑得出色，以細肩帶露背又露腰的短版衣搭黑裙，再配上她代言的寶格麗（BVLGARI）錶與CELINE手提小包，優雅又俏皮；天氣再冷她依然喜歡微性感穿搭，另一組餐廳照則換上法國品牌Rouje粉紅露肩毛衣，她頻頻做出眨眼表情，相當俏皮。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）
▲凱旋門上投射PARIS巴黎字樣與奧運圖騰。（圖／翻攝lalalalisa_m）

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）
▲Lisa身穿法國品牌Rouje粉紅露肩毛衣，露出俏皮表情。（圖／翻攝lalalalisa_m）

而伴Lisa遊法國的黑色長大衣，則出自美國知名雙胞胎歐森姊妹創立的時尚品牌The Row，簡潔俐落的大衣輪廓只要隨意綁個腰帶就時髦有型，Lisa是此品牌的忠實擁護者，一年四季穿搭都有The Row的蹤影。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）
▲戶外仍少不了大衣，Lisa穿美國品牌The Row約85,000元的黑色長版大衣。（圖／翻攝lalalalisa_m）

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, CELINE, 寶格麗, The Row

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