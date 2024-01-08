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祥龍獻瑞小棕瓶送人超貴氣！宮廷景泰藍入激光瓶身好華美

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

迎接龍年的到來，許多美妝品牌都紛紛推出具有年味的限定單品，以下就盤點多個值得收藏的好物，不僅是經典之作，新包裝也充滿節慶氛圍。

＃肌膚之鑰 精萃光采激光晶露

▲肌膚之鑰,雅詩蘭黛,SK-II,ORIBE,龍年,限定,美妝。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰旗下受到歡迎的「激光瓶」這次把宮廷重器工藝之術、燕京八絕之首的「景泰藍」作為設計靈感，打造出全新高貴奢華新包裝，紅色玻璃質感的瓶身，上面印有金色的花紋，看起來大氣高雅，同時又散發火焰感的熠熠光芒，質感爆棚。

＃雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露

▲肌膚之鑰,雅詩蘭黛,SK-II,ORIBE,龍年,限定,美妝。（圖／品牌提供）

迎接龍年到來，雅詩蘭黛今天以祥龍獻瑞作為主題，把小棕瓶換上喜氣的鏡面紅色包裝，同時運用金色的圖紋描繪出金龍的樣貌，展現出極致奢華的大氣質感，不管是自己用還是送人都很大氣，同時還有祥雲點綴，更顯氣派。

＃SK-II x Maison Kitsuné限量版青春露粉紅瓶

▲肌膚之鑰,雅詩蘭黛,SK-II,ORIBE,龍年,限定,美妝。（圖／品牌提供）

SK-II每年都會有限定包裝讓粉絲收藏，繼去年攜手Maison Kitsuné之後，今年再度延續緣分，推出超浪漫的粉紅色版本Maison Kitsuné限定瓶，超粉嫩的櫻花粉紅色系，讓小狐狸看起來更加優雅可愛，霧面材質看起來質感滿分。

＃嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅，售價3160元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,2024美麗,shu uemura,laura mercier,BOBBI BROWN。（圖／品牌提供）

龍總是象徵祥瑞之兆，加上紅色在東方更有慶祝的意味，更顯喜氣氛圍，嬌蘭這次在彩妝上，也推出限定包裝的單品，其中，一上市就被掃貨的24K純金絲光氣墊粉餅，換上暗紅色的龍鱗紋路包裝，拿在手上補妝整個氣勢滿分。

＃shu uemura 無色限輕霧保濕唇膏，售價1250元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,2024美麗,shu uemura,laura mercier,BOBBI BROWN。（圖／品牌提供）

植村秀每次都會推出很多聯名系列，這次龍年的唇膏不僅質地滋潤保濕，輕盈完全不會有上妝的厚重感，包裝更是換上了紅色唇膏殼，上面描繪出金龍的圖案，連唇膏轉出來都有龍鱗設計，每一個細節都充滿巧思。

＃laura mercier 煥顏透明龍年蜜粉禮盒，售價1780元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,2024美麗,shu uemura,laura mercier,BOBBI BROWN。（圖／品牌提供）

laura mercier的蜜粉粉質很細膩，向來用過的人都回不去，這次更是把經典商品換成全新的包裝，紅色粉盒蓋上面印有整隻金色龍圖騰，連裡面使用的粉撲緞帶也換成同色系，特別適合送給龍年出生的朋友，每一次打開都很有紀念意義。

＃BOBBI BROWN 輕隱毛孔柔焦蜜粉餅幸運光采版，售價1700元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,2024美麗,shu uemura,laura mercier,BOBBI BROWN。（圖／品牌提供）

不想要整隻龍印上粉盒，喜歡更低調的設計，BOBBI BROWN推出絕美的蜜粉餅款式，以龍鱗作為靈感，多彩的綠色、紅色、橘色、粉色或是紫色，搭配金色描繪出圖騰，展現出極致奢華卻又相對低調的質感，重點是這蜜粉餅早就是隱藏好物，當然要收。

＃嬌蘭 藝術沙龍迷夜橙花淡香精－幸運摯紅璀璨蜂印瓶，售價38000元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,。（圖／品牌提供）

頂級奢華的香氛世家嬌蘭在龍年之際，把焦點放到經典的創始蜂印瓶，攜手巴黎珠寶藝術家Francesco Truscelli將迷夜橙花淡香精改頭換面，運用精緻手工製作出鍍金的金龍，栩栩如生的型態展現極致精巧工藝，綴以施華洛世奇水晶，全球限量2000瓶。

＃THREE 平衡潔膚油N－龍年限定，售價1550元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,。（圖／品牌提供）

僅在亞洲地區販售的龍年限定潔膚油，運用天然植萃成分打造精油系卸妝，早就是品牌熱賣超過10年的代表性作品，2023年初更是成分升級，添加番紅花萃取精華，乳化速度更短暫，全新包裝換上紅色瓶身與金色的摺紙感拼接龍圖騰，更顯大氣。

＃LUSH 龍騰花開禮盒，售價950元

▲嬌蘭,THREE,LUSH,龍年,彩妝,保養,香水,。（圖／品牌提供）

超可愛的龍騰花開禮盒，裡面有LUSH最受到大家喜愛的汽泡彈，以金球作為基礎，上面環繞著整隻紅龍，更是點綴了金色閃粉，丟進浴缸裡面瞬間泡沫滿滿，又散發療癒橙花香氣，相當可愛又有趣，同時搭配香檳派對沐浴露，更能讓新的一年擁有開闊好運氣。

＃ORIBE 傾城貴妃豐盈洗護禮盒，售價3780元

▲肌膚之鑰,雅詩蘭黛,SK-II,ORIBE,龍年,限定,美妝。（圖／品牌提供）

ORIBE攜手澳洲華裔藝術家Chris Chun針對旗下洗沐系列的髮品推出限定的禮盒包裝，運用具有吉祥寓意的紅色與金色描繪出繽紛紅寶石色的牡丹花，象徵繁榮昌盛的意境，同時展現出活潑繽紛的色調，象徵喜悅繁榮的新年意象。

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關鍵字：

肌膚之鑰, 雅詩蘭黛, SK-II, ORIBE, 龍年, 限定, 美妝

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