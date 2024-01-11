風・Luxury／碧昂絲老公一出手上億元　「錶王」複雜錶Jay-Z都有　

▲碧昂絲與老公Jay-Z盛裝出門，兩人珠寶、名錶行頭驚人。（圖／翻攝beyonce IG）

記者陳雅韻／綜合報導

美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）與饒舌歌手老公Jay-Z是演藝圈耀眼夫妻檔，身家超過百億元，兩人買精品毫不手軟，尤其是Jay-Z是名錶品牌大戶，日前兩人盛裝出席朋友的慶生派對，Jay-Z戴上「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價逾53,480,000元，市場價已上看170,500,000元的超複雜功能錶6002R，如果不是有完整PP收藏歷程的超級VIP，根本無法申請下訂此錶款。





▲Jay-Z佩戴PP超複雜功能錶6002R，定價逾53,480,000元，市場價已上看170,500,000元。（圖／翻攝PP官網）

眾所皆知，想收藏PP複雜功能錶必須遞交申請，瑞士總部會依收藏家的收藏歷程審核，避免迅速轉手並炒作價格等情事發生。Jay-Z此次戴上具12項複雜功能的PP Ref. 6002天文陀飛輪腕錶，彰顯他資深藏家的身分，眾人見到此腕錶的第一眼，必定被錶殼、錶耳、錶冠、錶扣甚至是時分針的手工精雕藤蔓花紋圖案吸引，正面錶盤則結合大明火內填琺瑯與掐絲琺瑯工藝，展現藝術品等級的絕妙裝飾技法。





▲PP超複雜功能錶6002R的背面顯示恒星時間、蒼穹圖、月相和月行軌跡。（圖／翻攝PP官網）

而探究PP Ref. 6002天文陀飛輪腕錶內在，具收藏家夢寐以求的三問與陀飛輪功能，正面錶盤顯示逆跳日期與萬年曆、月相；錶背則顯現恒星時間、蒼穹圖、月相和月行軌跡，其機芯複雜程度僅次於品牌最複雜的大小自鳴腕錶Ref. 6300G，毫無意外，Jay-Z也收藏一只，PP最複雜、次複雜錶款他全納為珍藏。





▲Jay-Z名錶收藏驚人，沒錯過RICHARD MILLE RM 47陀飛輪武士腕錶。（圖／達志影像）





▲RICHARD MILLE RM 47陀飛輪腕錶呈現金雕武士圖案，約38,160,000元。（圖／品牌提供）

而巨星名流熱愛的RICHARD MILLE，Jay-Z也擁有不少珍稀款，曾曝光約38,160,000元、全球限量75只的RM 47陀飛輪腕錶，焦點在於錶款的正反面呈現栩栩如生的3N黃金武士盔甲雕刻，精巧的武士輪廓由雕刻藝術家Pierre-Alain Lozeron純手工雕刻，並由其夫人Valérie Lozeron繪製而成，相當霸氣。老公愛名錶，碧昂絲則愛珠寶，尤其常戴合作密切的Tiffany & Co.作品，高級珠寶系列鉑金鑲嵌14克拉鑽石的耳環就是她的吸睛利器，夫妻倆一起出門，光身上行頭總值就破億元了。





▲碧昂絲的穿搭也相當貴氣，佩戴Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌總重逾14克拉鑽石耳環。（圖／翻攝beyonce IG）