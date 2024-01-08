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星巴克「烤蘋果風味那堤」喜氣登場　情人節系列粉Q現身

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記者蔡惠如／綜合報導

雖然現在才一月初，不過在二月的農曆新年與西洋情人節的粉、紅氛圍已經悄悄瀰漫，星巴克為迎接即將來臨的喜慶新年，將在1／10於全台門市推出2款「福氣味」的飲品，以蘋安為諧音的烤蘋果風味那堤與福吉茶那堤，此外春節假期中來臨的西洋情人節可別忘記，一系列充滿粉Ｑ風格的情人節新品，讓你輕鬆呈現並兼顧家人跟情人的小心意。

▲星巴克、Nespresso推龍年特調與相關周邊商品。（圖／各業者）

▲星巴克。（圖／各業者）

星巴克於1／10推出2款帶有新年祝福寓意的飲品「烤蘋果風味那堤」及「福吉茶那堤」，以經典甜點烤蘋果派作為概念，用肉桂蘋果的香氣，結合牛奶及經典濃縮咖啡，並撒上碎糖裝飾，增添風味與口感的「烤蘋果風味那堤」，不但有舒適溫暖感，也帶有「蘋安」意味，相當討喜，售價145元起。

「福吉茶那堤」則是以烤焙過的日本焙茶，與蒸煮的牛奶結合，覆蓋上細緻綿密的奶泡，帶來濃郁滑順的口感，很福氣的名稱，更為新年帶來吉利寓意跟好心情，售價130元起。星禮程會員於1／10至1／14使用行動預點，輸入活動代碼「蘋蘋安安」，可享烤蘋果風味那堤大杯以上77折優惠。

▲星巴克、Nespresso推龍年特調與相關周邊商品。（圖／各業者）

此外因應大家都很期待的春節走春，星巴克也推出在地開發「全新旅遊趣系列馬克杯」，精選熱門觀光景點包括東北角、日月潭、阿里山和墾丁，透過繽紛色彩和生動的線條，呈現各地特色自然風景的設計，可讓民眾當作紀念品收藏，該商品已於1／1開賣。

▲星巴克、Nespresso推龍年特調與相關周邊商品。（圖／各業者）

▲星巴克、Nespresso推龍年特調與相關周邊商品。（圖／各業者）

而針對西洋情人節所開發的新品，以貓咪、愛心和絲帶等元素，結合溫暖浪漫的色系，營造出俏皮的氛圍，傳達出滿溢幸福的可愛貓咪，正開心地將緞帶排成愛慕之心和打上美麗的緞結，準備將愛與幸福傳遞給最親愛的另一半，還有衝買粉紅泡泡的日常用品，包括Bearista裝扮貓咪造型的「貓咪熊造型點心叉組」和「小熊絲帶鑰匙圈」與實用提袋等，運用多巴胺亮色系所打造4款可愛造型馬克杯也很吸睛。

▲星巴克、Nespresso推龍年特調與相關周邊商品。（圖／各業者）

Nespresso近期也在台推出龍年限量版「晨耀新春開運咖啡禮盒」，盒內包含多款充滿濃厚年節氛圍的咖啡膠囊組合、花開富貴限量款馬克杯與祥龍開運刮刮卡，有機會獲得價值2萬元的星宇航空東京來回機票、Nespresso萬元購物金、咖啡機奶泡機組合與配件等贈品。

▲星巴克、Nespresso推龍年特調與相關周邊商品。（圖／各業者）

「晨耀新春開運咖啡禮盒」Original系列有10款經典咖啡膠囊，市價3,400元，優惠價2,630元；Vertuo系列有8款各具獨特香調的咖啡膠囊，市價3,580元，優惠價2,730元。兩系列外盒造型以節慶紅色燈籠搭配龍形圖騰，營造吉祥喜氣的過節氛圍，連禮盒中都以呼應年節喜慶，選擇紅色與金色系的咖啡膠囊，從內喜氣到外不馬虎。

▲星巴克、Nespresso推龍年特調與相關周邊商品。（圖／各業者）

關鍵字：

星巴克, 烤蘋果, 西洋情人節

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