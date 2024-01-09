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真正會洩漏年齡的部位其實是手　5個習慣輕鬆保養不費力

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▲手,手掌,手部。（圖／unsplash）

▲手部皮膚也需要好好保養。（圖／取自pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有時我們太常把重點放在臉部，忽略了手部保養，其實雙手有時也會洩漏真實年齡，甚至讓我們外觀年齡被判斷得更老，只要養成這5個好習慣，其實手部的青春比我們想像中容易維持。

▲手,手指,手部,雙手。（圖／unsplash）

正確洗手
其實肥皂會讓手的肌膚乾燥，除非必要，不然不要使用清潔力強的殺菌皂，選擇有滋潤功效的洗手皂會更好，若現在你使用的手部清潔品會在洗完手讓你感覺很乾，就應該更換洗手皂，此外避免用45度C以上的熱水洗手，會讓肌膚更舒服不易老化。

▲手部皮膚保養。（圖／取自pixabay）

▲清潔力太強的洗手皂，其實不用每次都使用。

善用手套
當手要接觸化學清潔劑時，建議還是戴上手套吧，雖然你可能會覺得麻煩，或是觸感不同讓你感覺困擾，但長期下來累積的化學清潔劑傷害，仍然會對手部皮膚造成影響，讓你多條細紋或變得乾燥。

▲手部皮膚保養。（圖／取自pixabay）

▲使用化學清潔品清掃，最好還是戴上手套。

使用乳液
無論你的皮質屬乾性或油性，最好每天至少擦2次護手乳，適度的滋潤皮膚，會讓你的手部避免太過乾燥，同時也會呈現光澤。

▲Her和她護手。（圖／公關照）定期去角質
建議每周為的你雙手去一次角質，這樣會讓皮膚更加光澤，除此之外它的去角質程序也比臉部方便多了，去完角質別忘記上點乳液來滋潤手部。

▲手部皮膚保養。（圖／取自pixabay）

▲使用去角質皂或霜來定期去角質，讓手部皮膚能更明亮。

記得防曬
手部最顯老的狀況就是有黑斑，而黑斑出現的最大原因，就是防曬做得不夠，尤其手部肌膚是最容易暴露在外，更要有防曬的觀念，若手部皮膚偏黑，建議可使用柑橘類來做個快速手膜，用檸檬汁、牛奶與蜂蜜各1匙混和，敷在手上過一陣子再洗淨即可。

▲手部皮膚保養。（圖／取自pixabay）

▲不僅臉，手也要記得防曬。

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