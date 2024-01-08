營養師：成年人9成以上缺鈣　補充起司「5類人」要小心

▲挑選起司前，請留意成分。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

坊間有吃起司補鈣一說，這樣真的健康嗎？營養師高敏敏分享，有9成以上的成年人乳品攝取不足，吃起司補鈣雖快速，但仍要注意是否加工過度問題，且也提醒5類人更要注意攝取。

營養師高敏敏表示，成人每日鈣質攝取量為1000mg，每日需攝取1.5-2份乳製品，但依據國民健康署2013-2016年國民營養健康調查結果，發現19~64歲成人每日平均乳品攝取不足1.5杯竟高達99.8%。

而「起司補鈣」的確是有根據，2片起司（1片/22g）= 136kcal = 鈣266mg（大約 = 1杯牛奶/240ml ） ，但是挑選起司時，得留意是否加工過度問題，因人工的起司可能過多加工、添加物（防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素...等），建議挑選標示「Natural Cheese」的起司，較天然且無添加物。

營養師高敏敏也補充，若以起司補鈣，必須注意鈉含量攝取過高問題，國健署建議一餐鈉含量不超過800mg，而2片起司就約含有鈉含量500~700mg，若再加上其他重口味配餐，一日鈉含量可能就過高了。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

最後營養師也貼心提醒，以下5種人要注意攝取：

#高血脂

起司是牛奶的濃縮食品，熱量、脂肪都較高，若高血脂病友要吃起司，盡量選擇天然起司。

#高血壓患者

起司含鈉量不低，高血壓患者若是吃多，容易鈉含量攝取過高，容易加重心臟、血管的負擔。

#容易脹氣的人

起司屬於濃縮乳製品，若你為容易脹氣的人，建議乳製品、蛋糕、乳酪等等，盡量減少食用，若是乳糖不耐症的人更要注意攝取，以免引起脹氣、腹瀉等等症狀。

#腎臟病友

加工過度的起司，容易有過多的磷，因腎臟病友無法正常代謝磷，應避免攝取過多磷含量食物。

#重視天然成分的人

需注意成分是否有過多加工、添加物（防腐劑、磷酸鈣、乳化劑、色素...）。