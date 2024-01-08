皮膚科醫師教「低成本去頸紋」護理法！簡單3步驟養出天鵝頸

▲皮膚科醫師分享居家頸部護理，簡單3步驟就能幫助淡化紋路。（圖／翻攝IG@yubi_190、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書、IG@goodal_official、@haeny_gram

現在的女生都很會保養，凍齡好肌膚看起來都很年輕，但是多數人都只注重臉部肌膚卻敗在頸部狀態上，一看到頸紋立刻顯老好幾歲。皮膚科醫師張思就分享一套簡單又有效的「頸紋護理法」，只要3個步驟，不用花大錢也能淡化紋路，養出緊實天鵝頸。

這套居家頸部護理法需要準備的用品包含熱毛巾、維A酸乳膏、甘油和身體乳或臉用保濕乳霜，再搭配以下「敷、塗、按」3步驟。

＃熱敷



首先第一步，洗完澡後先用熱毛巾貼在頸部熱敷5分鐘。

＃塗抹



在頸部微微濕潤的時候塗抹0.025%維A酸乳膏，維A酸乳膏的這個步驟不用天天做，一周做1～2次即可。再用甘油和身體乳（是保濕乳霜）以1：1的比例混合均勻後，塗抹上頸部肌膚，並搭配按摩手法。

＃頸部按摩



1.雙手手掌攤開，從鎖骨處由下向上地輕推向下巴，往上按摩15次。

2.雙手握拳在兩側耳根位置開始，從上而下地輕輕按壓，重複15次。

3.用一隻手輕輕撐開頸部摺痕，另一隻手用指腹輕輕地在頸部打圈按摩。

除了做好以上的頸部保養護理，張醫師也提醒，還要注意改掉以下這些會讓頸紋加深、加速生成的日常NG習慣。

NG 1：低頭玩手機



抬頭用手機，把手機拿高至與視線平行。

NG 2：趴著、前傾地用電腦工作



可以加個電腦支架撐高電腦的高度。