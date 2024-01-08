fb ig video ETtoday search mobile

伊能靜自曝頭髮「天生細軟」　豐厚髮量靠「3個心法」養出來

>

▲▼伊能靜養髮秘訣。（圖／翻攝自小紅書）

▲伊能靜分享挑選養髮產品心法。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，無論是男女都有提早落髮的問題，除了靠吃的東西來養髮，選對適合自己的護理頭皮髮品也很重要，不老女神伊能靜就在《小紅書》上傳授大家挑選秘訣，她分享產品沒有絕對的好或壞，只看是否符合你的需求。

▲▼伊能靜養髮秘訣。（圖／翻攝自小紅書）

伊能靜分享，像她這個年紀沒有染髮，秀髮又是天生細軟，髮質真的都靠養，她特別羨慕別人天生一大把頭髮，她也和很多媽媽都一樣，上有老下有小，還有自己的工作，時間相當寶貴，她提到很多女生頭皮早衰、少年白，都是因為沒顧好頭皮的生態環境，也是容易脫髮、冒出白髮的原因。

#養髮不求速效

伊能靜分享，養髮產品要挑選對頭皮友好的，成分和配方很重要，不追求猛藥速成，重要的是長期堅持，像她分享自己最近冒出了很多小細毛，養髮需要時間，給足時間效果就能看的到。

▲▼伊能靜養髮秘訣。（圖／翻攝自小紅書）

#清潔也很重要

很多人都把養髮的重點放在養髮液上面，但是其實清潔頭皮也很重要，清潔同時能幫你保護頭皮環境，這樣才能給後續的頭皮護理提供健康的狀態，當頭皮環境好了，養髮才能事半功倍。

#挑選親膚的護髮素

護髮素建議選擇親膚型的，可以接觸髮根、保養頭皮，她也提醒頭髮的健康狀態需要時刻留意，每天關注自己的髮量變化。

關鍵字：

伊能靜, 養髮, 頭皮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

上班好難！12句職場厭世語錄：「我最大的不足，就是餘額不足」

上班好難！12句職場厭世語錄：「我最大的不足，就是餘額不足」

這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

星巴克1／8上班日推買一送一　網友表示1規則「讓人很滅火」

星巴克1／8上班日推買一送一　網友表示1規則「讓人很滅火」

星巴克、伯朗咖啡館今買一送一　路易莎11點前第二杯半價 2024上半年「財運最好」3大星座！Top 1旺到錢從天上來　過得很舒適 楊紫瓊近700萬「錶王」彩虹錶美翻　老公被炒上7000萬的PP更威 羅志祥抬腳秀84,000元LV鞋　熊掌膠底可愛爆擊 冬天旅行怎麼穿搭？全身丹寧不出錯、毛絨長版外套行李箱必備 長大後朋友越變越少　6個理由說明「不需傷心，反而是件好事」 金球獎紅毯／J.LO驚喜穿台灣品牌設計花朵戰袍！泰勒絲Gucci亮片裝仙又辣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面