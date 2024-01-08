伊能靜自曝頭髮「天生細軟」　豐厚髮量靠「3個心法」養出來

▲伊能靜分享挑選養髮產品心法。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，無論是男女都有提早落髮的問題，除了靠吃的東西來養髮，選對適合自己的護理頭皮髮品也很重要，不老女神伊能靜就在《小紅書》上傳授大家挑選秘訣，她分享產品沒有絕對的好或壞，只看是否符合你的需求。

伊能靜分享，像她這個年紀沒有染髮，秀髮又是天生細軟，髮質真的都靠養，她特別羨慕別人天生一大把頭髮，她也和很多媽媽都一樣，上有老下有小，還有自己的工作，時間相當寶貴，她提到很多女生頭皮早衰、少年白，都是因為沒顧好頭皮的生態環境，也是容易脫髮、冒出白髮的原因。

#養髮不求速效

伊能靜分享，養髮產品要挑選對頭皮友好的，成分和配方很重要，不追求猛藥速成，重要的是長期堅持，像她分享自己最近冒出了很多小細毛，養髮需要時間，給足時間效果就能看的到。

#清潔也很重要

很多人都把養髮的重點放在養髮液上面，但是其實清潔頭皮也很重要，清潔同時能幫你保護頭皮環境，這樣才能給後續的頭皮護理提供健康的狀態，當頭皮環境好了，養髮才能事半功倍。

#挑選親膚的護髮素

護髮素建議選擇親膚型的，可以接觸髮根、保養頭皮，她也提醒頭髮的健康狀態需要時刻留意，每天關注自己的髮量變化。