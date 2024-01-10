皮膚科醫師曝「冬季美白最有效」！4秘訣教妳花小錢就讓全身亮白

▲皮膚科醫師教4招秘訣，從臉到腳都能輕鬆變亮白。（圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書、IG@innisfreeofficial、@ahc.official

隨著審美觀念越來越多元化，現在女生雖然不過於追求白皙膚色，但想有均勻細嫩、透亮好肌膚，美白保養還是少不了，但你知道嗎？皮膚科醫師劉秀麗就指出，其實冬天才是真正讓美白更有效更有感的季節。她就分享包含臉部和全身肌膚、從頭到腳的4大美白秘訣，不用花大錢也能輕鬆讓肌膚變白變亮。

＃臉部美白



劉醫師表示，不同膚質的人其適合的「美白公式」不一樣。像是油性肌，建議使用菸鹼醯胺凝膠搭配蜜粉控油，一天下來都不容易氧化暗沉；乾性肌就用熊果苷乳膏，還能幫助滋潤皮膚；而敏感肌泛紅暗沉的人，則可用傳明酸；若是有色素型斑點的則可用20%壬二酸（又稱杜鵑花酸）。

除了使用合適的亮白保養，出門也一定要記得做好防曬。

＃食補美白



或許你也聽過喝檸檬水或番茄飲可以幫助美白，但劉醫師指出這兩種飲料對美白沒有太大作用，而且這些飲料通常都有添加大量的糖，容易使皮膚糖化，導致加速衰老、蠟黃暗沉等。

想從體內開始幫助美白，可以多吃含有花青素的食物，像是藍莓、葡萄、黑米、紫色甘藍等，或是多喝綠茶，綠茶中的茶多酚的抗氧能力非常好。

＃關節美白



可以用維A酸乳膏以1：1比例混合尿素維E乳膏後，在關節處輕輕按摩，比磨砂膏更好用，又不傷肌膚。

＃全身美白



洗完澡擦乾身體上多餘水分後，用含有果酸的身體乳和菸鹼醯胺身體乳交替使用，還能改善皮膚的乾燥粗糙。

除了做好以上4個美白保養秘訣，劉醫師也提醒，皮膚是身體最大的器官，想擁有透亮乾淨的肌膚，建議盡量11點前入睡，早睡早起，規律的作息下，身體好、氣色也好。