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2024春妝大玩灰階風！煙灰粉、迷霧棕展現女人自信鬆弛感

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

春季彩妝往往都充滿萬物欣欣向榮的生命力，展現出繽紛活力的氛圍，模擬萬物百花盛開的形象，近期多款春季彩妝也都充滿仙氣，顏色淡雅絕美，更直得注意的是，2024年春妝開始都不走很飽和的鮮明色調，帶有灰階風格的色系，質感更提升，真的很值得入手。

＃迪奧 經典五色眼影－春妝限量版，售價2850元

▲迪奧,RMK,ADDICTION,彩妝,春妝。（圖／品牌提供）

PANTONE才剛剛發佈2024的流行代表色「柔和桃」，Dior全球彩妝創意形象總監Peter Philips也同樣以此為零感，發表全新的春季彩妝，運用溫暖有朝氣的桃粉色，再度敲擊女孩的心；帶有灰階、低飽和質感的粉嫩色系搭配，不僅怎麼都看不膩，用起來更是輕鬆好上手，單色暈染或是多色疊擦都可以創造出具有活力的妝容表現。

＃RMK 立體調色眼盤，售價2150元

▲迪奧,RMK,ADDICTION,彩妝,春妝。（圖／品牌提供）

彩妝總監Yuki到來之後，為RMK注入全新的能量，在2024春妝以春之狂想曲為發想，運用各種適合亞洲女性的色調，搭配足以大膽玩色的興奮感，恣意上色都能展現女性鬆弛氛圍，連綠色都美得讓人驚艷，完全絲毫不費力就可以輕鬆呈現深邃妝感，絕對是玩家必嘗試的新色系列，當然細膩的粉質一向都是品牌專業，每一色都能服貼綻放完美色彩。

＃ADDICTION 癮炫訂製眼采盤，售價1600元

▲迪奧,RMK,ADDICTION,彩妝,春妝。（圖／品牌提供）

把女性的溫柔大膽、果決自信的風采，捕捉成色彩的呈現，ADDICTION在2024年的春季讓這股充滿力量的沉著穩重具象化，運用不過度飽和的奶茶棕、咖啡裸、大地灰等色系，將多種顏色串連，展現出充滿女子力的婉約妝容，不會太過張揚，但絕對不容忽視的態度，讓這季眼盤充滿生命力，同時也很好上手，輕鬆就可以畫出晶亮雙眸。

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關鍵字：

迪奧, RMK, ADDICTION, 彩妝, 春妝

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