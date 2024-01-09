「平價版SABON」粉絲瘋搶！超公主玫瑰香等於專櫃打4折超佛

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

許多開架美妝在質地或是妝感上面，甚至可以比專櫃品牌要來得精緻好看，重點是價格又便宜，吸引不少年輕族群喜愛，最近就有不少平價版單品值得追起來，用新台幣下架。

＃平價版SABON：PLU磨砂膏

以色列身體保養品牌SABON向來以大膽的香味，擄獲許多女孩的心，加上洗完不乾澀的體驗，讓人用過回不去，最近在社團就有人發現，韓國品牌PLU的身體磨砂膏也超厲害，不僅味道非常香，洗起來也非常舒服，重點是不需要千元的699元就可以擁有，等於低至4折，真的超划算。

＃平價版倩碧：I’M MEME腮紅

倩碧的小花腮紅可以說是品牌的寶藏神器了，義大利製作的高品質，不僅粉質細膩服貼，妝感更是輕巧自然，I’M MEME的三色腮紅盤系列，也因為恰到好處的顯色度，以及服貼於肌膚的妝感，被網友暱稱是平價版小花，重點是價格超便宜，3格只要590元，平均一色200元不到。

＃平價版LANCOME：L’OREAL精華

LANCOME蘭蔻的小黑瓶可以說是人盡皆知的好物，但是動輒千元的價格對不少人來說還是很負擔，後來開架品牌巴黎萊雅推出酵素肌底調理精華之後，立刻獲得不少年輕女孩的喜愛，大讚是「平價版小黑瓶」，其質地跟功效都有超出開架品牌的水準，用過都很喜歡。