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早春「輕保濕盤點」　為冬日疲憊肌膚注入活力

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記者曾怡嘉／綜合報導

一年四季，保濕絕對是養成美肌的不二法則，無論你是哪種肌膚，只要保濕沒做好，肌膚就容易顯得乾燥缺水、蠟黃暗沉、或是長粉刺痘痘，甚至使肌膚生成皺紋、鬆弛進而老化，在迎接早春之際，盤點輕保濕單品，為沉睡的肌膚打打氣。

▲▼輕保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 水酷修護保濕霜（澎潤），50ml，1,450元。

輕乳霜質地，全新添加「胜肽泛醇複合物」，幫助提升肌膚彈性，維他命B5、角鯊烷則可強化肌膚屏障，改善肌膚明亮度，更添加2倍神經醯胺偕同胜肽成份一同修護緊實肌膚屏障，同時添加膽固醇、脂肪酸，打造彈力肌底。

▲▼輕保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲M.A.C 超奇肌高保濕花瓣潔顏乳，125ml，1,350元。

蘊含系列珍貴革命性護膚成分日本白芍精萃以及陽離子玻尿酸，深層淨化肌膚同時達成保濕補水，細緻泡沫帶走殘妝、微塵、油汙與污染物，即使在乾燥低溫冷天中全臉不緊繃且彈嫩水亮。

▲▼輕保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲ONE BY KOSE 擊皺美白保濕露，160ml，850元。

添加世界首創保濕複合成分，美白、保濕一次搞定，幫助肌膚全方位調理，整頓乾燥，為肌膚注滿水分，實現潤澤的緊緻輪廓。

▲▼輕保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲專科 極輕透保濕特潤面膜 7片/盒，349元。

採用100%天然纖維面膜紙，透氣的纖維材質能貼合臉部輪廓，將富含專櫃級角鯊烷成分的保濕精華緊緊鎖住，並能讓精華深入滲透肌底並快速被吸收，超水潤卻不黏膩。

關鍵字：

輕保濕, 早春, 換季

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