安格斯12星座一周運勢1／8-1／14　雙子人紅是非多、摩羯愛情財庫很旺

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

新的年度似乎並沒有對牡羊座帶來全盤翻轉的效應，這周工作、生活大致原地運轉維持既有景況，不過金星影響下，近期羊兒內心中的起伏不小，感情中暗藏變數，兩人之間某些爆發點有機會使你重新評估兩人之間的關係，單身牡羊運勢集中在家庭與人際，感情上的進展並不明顯，可能需要更耐心等待適合自己的對象。

金牛 4.21~5.20

不論是來自於自己或他人期望，新年度金牛座肩上扛的壓力也相對變大，工作進度三番兩次被雜事打亂，超出掌控範圍的不可抗性再三挑戰著金牛的處事能力，得當心有把握的部分可能也會出現表現失常、凸槌的窘境。感情上得記住合則聚不合則散，重新釐清自己到底想要什麼，才不會讓關係愈來愈扭曲。

雙子 5.21~6.20

本周對雙子而言人際關係上的表現差強人意，所謂人紅是非多，年初時生活周遭要特別注意有人從中作梗，破壞了你原本計劃好的事情，只能說無風不起浪，低調行事能為你減免許多麻煩。立志脫單的雙子，近期得多花點心思在養生、美容這方面的訊息、減少熬夜和不規律的作息，養出好氣色才能養出戀愛好體質。

巨蟹 6.21~7.21

每年幾番溫馨的家庭聚會雖然看似稀鬆平常，不過年初時能與家人有熱絡、溫馨的交流互動，對於愛家的巨蟹座而言，不但不失為平衡身心、提升生活樂趣的好方法，更能打通運勢的任督二脈，特別是這周的你心思都放在家庭上，生活秩序變得更為有條理，人際或感情上也能體驗到跟往常不一樣的氛圍，顯得十分新鮮有趣。

獅子 7.22~8.22

年初對獅子座來說攸關著新年度的氣勢，若能充分的休息充電，必然能為一整年帶來充沛的能量與向前衝的熱血，這周不管是在人際關係和愛情關係，對獅子而言都能與人發展出十分熱絡的機會。單身獅很有可能遇到心儀的對象，可說是難得的脫單高峰期，不妨擅用人氣優勢好好的發展幸福吧！

處女 8.23~9.22

新的一年對處女座來說是個突破框架、自由發揮的時刻，你會比以往更渴望獨立自由、不受綑綁的思考與處世態度，而這一周的你需要自己多付出一點才能有所獲得，特別在感情上單身者需要拋開過去被動、高姿態的架勢，給自己也給對方多一點互相了解的機會，已有對象者得注意避免為了小事情陷入無意義的爭吵當中。

天秤 9.23~10.22

就算再慵懶，天秤座也千萬要抓住國曆年初的閒散時光，多放心思在生活瑣事上，像是抽空照顧自己平時的生活環境等。這周適合開始規劃自家大掃除、管線修繕與更新等行動，一次清理閒置以久的大型垃圾與舊家具。雜物清掉之後，再把住家好好佈置一番，整個家都有煥然一新的感覺，也能助旺感情與人際。

天蠍 10.23~11.22

火星進駐人際宮位，也意謂著年初的這周，天蠍座容易與人擦搶走火，千萬要謹言慎行，最好避開與人談論政治等敏感話題，避免得理不饒人，最後鬧得自己沒有台階下。這段時間當你不被理解的當下，身邊的家人與情人就是你感覺孤單時的最好陪伴，任何煩心事都不妨與自己身邊的對象傾談，可以一解自己煩躁的心情。

射手 11.23~12.21

本命宮位受惠於金星影響，這周緣分將以龍捲風的姿態攪亂射手的平靜，極可能透過共同認識的朋友牽線而相遇，試著給自己也給對方一些機會，別再老是把適合自己的對象往外推了！至於人際運有些倒退嚕，小人漫天飛舞的閒言閒語會讓你此時Down到最谷底，得強大你的心理素質，別太在意那些莫須有的流言蜚語。

摩羯 12.22~1.19

一年之中最為幸運的時機，莫過於太陽正坐命宮的這段時間，這周摩羯的正能量不但能讓你無痛苦面對大環境的變化，還能攢下自己辛苦的代價，年初這周摩羯愛情、財庫運很旺，進帳也很豐厚，不過千萬不要自以為是，若是沒充分作足準備工夫就一股腦的投入詭譎多變的現實生存遊戲中，那麼終究把錢財外送，不如按步就班的運動與生活來得實在。

水瓶 1.20~2.18

年初時水瓶將與情人走過一段面臨考驗的時期，兩人外在的壓力陸續增加，爭執爭吵的次數會增多，愈是需要兩人共患難的時機，愈可能會成為兩人分開的導火線，建議彼此近期記得要收斂口不擇言的氣話，學習作好理性的溝通或是退讓的心態，其它社交情況都算穩固，即便與自己個性南猿北轍，依然能維持屬於水瓶才懂的互動默契。

雙魚 2.19~3.20

年初這周雙魚座在金星的影響下，愛情會有明顯的小波折與起伏，單身的魚兒得當心自己說話辭不達意，愈想表達卻又愈是說出偏離本意的話語，感情也呈現不太穩定、一言難盡的狀態。而戀愛ING的雙魚最好能更積極主動的付出，只要能度過這段十分動盪的階段，後面的感情就能平步青雲。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《美麗佳人》2024一月星座運勢：牡羊職場注意察言觀色，處女本月是求婚好時機！

● 2024年年度整體星座運勢排名！水瓶運勢榜首，雙子事業亨通，天秤愛情超得意！