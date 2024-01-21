2024「格雷系穿搭」強勢襲來！高級質感灰如何穿得好看一次教給你　

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

棕色的老錢風美拉德、高甜千金瑪德蓮，不管2023年末大家走的是什麼風格，格雷系已經正式登陸，All Grey的色系穿搭已然成為2024的開年新潮流，一起來了解這個風格是什麼、怎麼穿、如何搭配才好看。

格雷系All Grey穿搭是什麼？

簡單來說，以協調、沉穩的灰色作為全身單品搭配主要色系的風格就是「格雷系」穿搭，並運用不同深淺的灰色階製造出穿搭中的豐富層次視覺，在造型會傳達出內斂且毫無壓力的時尚質感，就算是選擇造型感強的單品，也不會太過有侵略性。

格雷系的灰色穿搭示範

1、成套灰色西裝

灰色系的廓形西裝套裝，既可以展現俐落的都會感，又不會讓人感到太過強勢，內搭短上衣也非常時髦，淺灰色直條紋設計增加造型感。

2、灰色毛衣＋西裝褲

灰色毛衣與西裝褲雖然材質不同，卻非常協調，內搭露出白襯衫的領子點綴，再以淺灰的衛衣作為披肩疊搭製造層次感。

3、灰色大衣＋灰色毛衣＋灰色短裙

整套的灰色穿搭中，運用短裙的搭配露出肌膚，可以增加全灰色系的輕盈感，整體看起來也非常高級。

4、灰色西裝外套＋短裙

灰色西裝外套搭配上合身的灰色內搭與西裝布短裙，完成俐落又不失小性感的造型。

5、灰色西裝外套＋銀灰色寬褲

灰色與銀色的協調度非常高，所以在All Grey的搭配中加入銀色單品會比在一般色系中更協調。

6、深灰色斗篷＋百摺短裙

上身選擇深灰色系的份量感斗篷，下身推薦可以搭配露出腿部的短褲或短裙，把視覺重點強調在上半身。

7、淺灰色羽絨外套＋灰色Leggings

運動風也可以All Grey，穿上帶有厚重感的羽絨外套，上下身選擇貼身運動服裝，不會太裸露又能展現露肌的輕盈視覺。

8、淺灰色西裝外套＋灰色短背心

帶著正式感的西裝外套，內搭短版背心上衣，下身選擇運動感的足球鞋搭配，不同風格的混搭。

9、灰色長洋裝

合身的平口長洋裝搭配高跟鞋，因為是灰色系的緣故，有著俐落優雅的高級感。

10、灰色毛衣＋灰色牛仔褲

帶點慵懶的灰色毛衣，搭配深灰色牛仔褲，白襪與樂福鞋為造型加入亮點。

格雷系意外適合的顏色

除了與基本的黑白灰好搭之外，色階相近的銀色也非常適合，但紅色在All Grey的造型中，無論是作為鞋款、包款來搭配，更是意外能打造協調的穿搭亮點。

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