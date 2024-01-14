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2024「先鋒全黑系」造型！未來細節、單件洋裝時髦度瞬間拉滿

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

時尚永遠超前，盤點各家品牌在2024春夏的黑色造型，為新的一年做好準備！

3.1 Phillip Lim

3.1 Phillip Lim帶有份量感的外套與內搭長洋裝構成上寬下窄的優雅姿態，隨意拿著一只皮製包款（大包趨勢回歸），戴上墨鏡就很有氣勢。

Balenciaga

Balenciaga經典的黑色西裝輪廓歷久彌新，是時尚迷必收的標誌性單品，搭配皮製機車靴下身，時髦度拉滿。 

Blumarine

Blumarine受到時尚迷推崇的Y2K風格掀起復古狂潮，俐落有型的服裝剪裁更符合時下所需，如今融入成熟義式元素，讓系列風格更多元完整。

Burberry

Burberry在Daniel Lee這位年輕設計師加入執掌設計後，品牌帶來了耳目一新的年輕面貌，師承「簡約女王」Phoebe Philo的極簡輪廓，卻融入了先鋒特質，黑綠色長洋裝極具個性。

Coperni

常見未來細節融入設計之中的Coperni，運用中性概念打造全黑造型，優雅的服裝輪廓為當代女性帶來充滿力量的自信本質。

Gucci

Gucci在本季系列也帶來了充滿前衛感的全黑造型，結合衝浪服輪廓的黑色洋裝，戴上一只墨鏡成為都市中最帥氣的先鋒衝浪手吧！

Off-White

身為當今High Street翹楚，Off-White在全黑造型上的演繹也不遑多讓，上身皮製Crop Top搭配下身皮褲，特殊的細節點綴讓造型簡單時髦又大器。

Sportmax

Sportmax近幾季的伸展台帶來濃厚的先鋒年輕氣息，單件黑色洋裝具有吸睛的剪裁與鏤空細節，下身呈現寬鬆褲裝輪廓，展現新世代女人個性風格。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 全黑系, 穿搭

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