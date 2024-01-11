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禦寒神器「毛帽穿搭」學起來！LE SSERAFIM采源、恩採這樣戴保暖很可愛

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

寒流季節只要一波冷氣團吹襲，氣溫就可能又創下新低，因此，可保暖防風又能維持完美造型的的羽絨外套、圍巾以及毛帽，在冬天可視為必備的禦寒三寶。

擁有一頂完美的毛帽，除了可以讓你保持頭頂溫暖，又可增加你造型上的變化，既時髦又實用。但是，還是有很多人因為在意毛帽搭配上有許多細節需要注意，以及臉型、頭型的眉眉角角而不敢輕易嘗試，擔心戴上後讓自己看起來像個雪人。其實，毛帽與任何服裝都很相配，而且又能提供你在造型上的增色減齡、修飾臉型，可謂兼具抗寒的冬日神器呢。

戴毛帽如何看起來時髦又可可愛愛，從選擇合適的顏色和款式到與臉型搭配開始，跟著以下大勢韓團LE SSERAFIM女星、SEVENTEEN男星示範的各種毛帽以及戴法，讓你在今年學會戴上冬帽時髦過冬。

1.可摺邊短毛帽（Watch Cap）

示範： LE SSERAFIM隊長金采源

毛帽基本款，設計簡約且有反摺邊，帽型較淺、貼合頭型，有較好的修飾效果，適合長臉，若材質選擇較有厚度的毛線針織，就能在視覺上增加飽滿度。無論各種款式的毛帽，只要稍微改變深淺戴法就都能明顯的修飾臉型。試著將髮際線或是瀏海露出來一些，也能夠使五官顯得更立體、讓臉形顯得比較修長。

可摺邊短毛帽推薦單品

2.無摺邊短毛帽（Beanie）

示範：SEVENTEEN門面擔當金珉奎

Beanie帽其實是所有毛帽的簡稱，最早為漁夫工作時所戴的帽款，稱作碼頭工人帽或是漁夫毛帽。和Watch Cap幾乎沒什麼不同，差異在於Beanie帽大多沒有反摺。這種帽子很適合下巴較尖、倒三角臉型配戴，要避免戴的時候帽子過於扁塌邋遢，可以選擇帽子頂部較挺立的款式，會更加加分有型。這類帽型帽冠較淺，可以嘗試露出耳朵把頭部蓋住一半的半罩戴法，這種戴法通常選對毛帽尺寸後能有更好的修飾臉型效果，是所有人都能輕鬆駕馭的戴法，今年冬天就非常適合一頂短毛帽提點造型，只是保暖程度不保證。

無摺邊短毛帽推薦單品

3.毛球毛帽（Pom Pom Beanie）

示範： LE SSERAFIM忙內洪恩採

想修飾圓臉的人毛球毛帽是一個不錯的選擇，配戴頂部有蓬鬆絨球的毛帽可讓臉型顯得較為修長。是個從入秋一路到歲末佳節都可見的單品，若是擔心帽頂的毛球過於稚氣，也有沒有毛球的款式可以替換參考，試著將帽子淺戴在頭上，不要整個拉下來並保留一點垂墜感，最後，將瀏海露出後即可修飾臉部比例，毛球毛帽通常是可摺邊，非常保暖。對了，記得選較有份量感的毛帽，避免過於貼合頭部而變成圓臉，可以在休閒和正式裝扮時穿戴，但記得搭配正式服裝時盡量選擇單色系。

毛球毛帽推薦單品

4.造型毛帽

示範： LE SSERAFIM KKURA宮脇咲良

選對帽型可以顯得臉小。臉型較為方正或是菱角較明顯的人適合帽簷、帽冠較大的毛帽，以視覺轉移來修正臉型，容易掩飾較為突出的下顎骨，打破原本臉型輪廓，是修飾效果不錯的款式。若想選擇較為基本款的毛帽，建議挑編織或是粗毛線編織的款式，可以避免過於強調臉部曲線，用搭配技巧將臉顯小。

造型毛帽推薦單品

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

莉莉柯林斯少女感秋冬穿搭：毛帽、繽紛毛衣…視覺上看起來減齡的秘訣

撞色學院穿搭攻略，漁夫帽、針織衫...打造新年風格

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 毛帽, 穿搭

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