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嘻哈女王Jessi美式御姐風辣翻！緊身洋裝、短背心派對都必備

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

嘻哈女王Jessi兩度來台表演，因為熱情親切態度與高超的語言學習能力收穫台灣粉絲的超高好感，不僅在舞台上辣到不行，偏愛美式嘻哈風格的Jessi私服也是性感萬分，超適合派對耍美照著穿！

嘻哈女王Jessi私服

短版上衣

曾獲選「身材最好女星」的Jessi，無論在舞台上或私服穿搭都非常偏好短版背心，基本款、單肩到平口小可愛都是Jessi的愛用單品，雖然是大面積的露出肌膚，但可以選擇搭配運動長褲平衡一下辣度。

鏤空單品

Jessi的穿搭重點就在於露出肌膚，服裝的布料無論多寡，都必須要能夠露出肌膚，所以除了短版背心之外，鏤空的設計也是Jessi非常喜愛的單品之一，穿上後有一種看似穿很多又好像穿很少的性感。

運動套裝

美式穿搭必備的運動套裝造型也必不可少，不想要太運動感的話，可以跟Jessi一樣選擇拉鍊式領口或短版的上衣搭配。

美式名媛

除了熱情的美式運動休閒穿搭之外，Jessi也會選擇性感的套裝、洋裝展現名媛風格的造型。

緊身洋裝

對於喜歡展露身體線條的Jessi來說，就算是穿上One Piece的洋裝也是選擇非常緊身或是鏤空的設計，如果是小麥色肌膚的女生可以學習Jessi穿上螢光亮色系，會特別搶眼。

球鞋、圈圈耳環、大Logo

而無論是什麼樣的穿搭中都可以看到代表嘻哈造型的球鞋、大圈圈耳環或是Bling Bling的閃亮大Logo配件作為造型亮點。

快跟著Jessi的私服穿搭技巧挑選單品，性感的嘻哈辣妹風直接上手！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jessi, 穿搭

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