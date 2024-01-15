2024短髮推薦超可愛日系「蘑菇短髮」　3種變化誰說很厚重

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2024年的你是否也想以短髮造型讓自己煥然一新？推薦日系短髮中歷久不衰的蘑菇短髮，圓潤服貼，除了可愛也能有個性感的變化。

什麼是蘑菇短髮？

顧名思義就是擁有像蘑菇一樣圓潤、滑順的短髮造型，也很常聽到有人用日系極短髮來形容，但即使稍微長長也能被稱為是蘑菇短髮，大部分還是在後腦勺剪裁帶有層次，髮尾比較薄、讓整個頭型看起來比較圓的髮型。

可愛感蘑菇短髮

最常見的就是圓順的蘑菇短髮，日系短髮和韓系追求的自然隨興感不同，日系髮廊通常更講究髮絲的光澤、服貼度、柔順感，在採訪時也有髮型師提到今年日系髮型雖仍追求髮束感，但不像過往那麼「濕」。層次的剪裁會讓頭型看起來更圓潤立體，如果是天生比較扁頭的人，也可以在髮尾的部分燙個C字彎，整理起來更好上手。

齊切鮑伯感蘑菇短髮

如果是想要比較有個性的風格，也可以混搭比較俐落的剪裁來達成，像是截斷髮尾層次切齊，混搭鮑伯頭的風格，會讓髮型更有存在感，看起來更帶有些許高冷氣場。

棉花捲蘑菇短髮

想要比較奔放、不羈的感覺，就很推薦可以在蘑菇短髮的基礎上增添一點捲度。不管是要去給設計師直接燙捲，又或是自己以電棒造型都可以，建議短髮可以選用24mm左右的電棒、夾個兩捲就夠了。

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