無印良品最新「托特包」上架就秒殺！通勤、約會收泫雅愛牌最百搭

實習記者施至真／綜合報導

MUJI無印良品這回又推出超狂新品啦！不僅跟上大包時尚，外型設計更是簡約又有設計感的三角形托特包造型；除了無印良品，不少品牌也推出絕美托特包，像是韓妞最愛的SAMO ONDOH、運動風女孩必收的adidas ALWAYS ORIGINAL系列，以下整理5款必收包款，現在就跟上大包時尚吧。

＃無印良品 植物皮革單肩包，2,390元

無印良品這款「植物皮革單肩包」，先前在日本一推出就秒殺，現在不用再找代購，在台灣就能輕鬆入手啦！包身為三角形設計，選用能防潑水的植物皮革材質，正面再搭配附有拉鍊的小口袋，使整體造型感再升級；無敵容量無論約會、上班通勤都適合。

▲無印良品最新「托特包」上架就秒殺。（圖／翻攝無印良品官網）

日本一共推出黑色、淺灰白色與深綠色款，而台灣目前僅有黑色款，官網顯示已售完狀態需等待貨到通知，喜歡的朋友不妨到門市碰碰運氣。

＃SAMO ONDOH Pocket Mug Bag，L號，4,320元

泫雅愛牌SAMO ONDOH韓妞幾乎人手一顆，你入手了嗎？這款超吸睛的「Pocket Mug Bag」，利用梯形設計、可調式單肩帶與多個拉鍊及小口袋設計，讓包包看上去就充滿設計感，除了分為大、中、迷你等3個大小，也有多種顏色可以選擇，一次滿足大包控和小廢包愛好者的喜好！

＃adidas ALWAYS ORIGINAL 肩背包，2,290元

潮人必收adidas這款ALWAYS ORIGINAL肩背包，三角形包型設計，可肩背、手提，附上超萌的方形小零錢包，為包包增加設計感；使用若隱若現的adidas Originals LOGO，並在肩帶處加上經典三線條紋設計，無論上班、上課，還是約會、運動，只要背上這款包，就能吸引目光！

▲adidas ALWAYS ORIGINAL 肩背包潮人必備。（圖／翻攝愛迪達官網）



＃BLANK SPACE Avery 真皮軟質托特包，3,280元

以簡約設計為理念的BLANK SPACE，是近期不少女孩的首選包款，推薦這款「Avery 真皮軟質托特包」，與無印良品的版型設計有些微相似，包身選用柔軟的牛皮材質，使整體包型更有垂墜感，隨手一提就能展現時尚大氣的氣質。

＃PAZZO 品牌LOGO可調肩背皮革大方包，1,090元

小資族超愛的PAZZO也推出飾有品牌LOGO的肩背包啦！微做舊的的亮面皮革，壓印品牌LOGO，使整體質感更升級，內層附上拉鍊式內袋，不怕包包裡面太雜亂，一背上就讓穿搭更隨興、好看。

▲PAZZO 可調肩背皮革大方包附有品牌LOGO，細節滿分。（圖／翻攝PAZZO官網）