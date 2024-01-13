2024中長髮髮型推薦　甜美輕盈「Candy Perm」搭配瀏海就像漫畫人物

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

先前介紹了Vibe Perm大受好評，這回替大家帶來相較之下捲度明顯一些，卻仍保有輕盈的甜美髮型Candy Perm。

Candy Perm

「有一個女孩叫甜甜」不曉得大家腦袋裡是否有這首歌的印象呢？小甜甜是70年代的知名漫畫，後續也有被製作成動畫播出，女主角小甜甜在韓國的名字就叫做Candy 캔디，而Candy Perm也是類似那樣甜美氛圍的捲度。

Candy Perm和嬉皮捲、Vibe Perm相似之處，在於捲度同樣都是從耳上就開始，明顯程度介於兩者之間，不似嬉皮捲如此的奔放搶眼，但也不僅止於塑造氛圍，Candy Perm是以平行的波紋帶來甜美的氛圍，運用捲度間隙營造空氣感，讓整體看起來輕盈又活潑。

搭配瀏海減齡可愛

而說到漫畫感絕對不能少了漫畫瀏海，帶有蓬鬆圓潤感的捲度搭配瀏海立刻就有-5歲的視覺效果，不管是長髮或是鎖骨長度的中長髮都很適合以瀏海搭配，會更能展現這個髮型的特質。









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