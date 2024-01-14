彩妝新手10分鐘完妝秒出門！眼影、腮紅同色系是關鍵

實習記者施至真／綜合報導

冬天總是特別好睡，常常一不小心就睡過頭，即便是彩妝老鳥都不見得有充裕的時間上妝，更別說菜鳥新手，今天整理了5個上妝技巧和彩妝好選擇，像是校色妝前乳不只能遮瑕，還讓底妝更加服貼，眼影、腮紅同色系是快速完妝關鍵，以下技巧先筆記，保證連彩妝新手都能10分鐘快速完妝，美美出門！

＃校色妝前乳

想要擁有無瑕又服貼的完美底妝，卻擔心臉上瑕疵、暗沉沒時間遮住，那麼很推薦「紫色妝前乳」，可以均勻提亮膚色，打造細緻平滑美肌，抹完就像開啟美肌濾鏡！

＃氣墊粉底

選擇氣墊粉底上妝，輕拍一層就能均勻上妝，被校色妝前乳潤飾後的肌膚，狀態真的非常好，能大幅減少底妝用量，讓肌膚看起來更加潤、透、亮，不怕厚重妝感或脫妝困擾。

＃眼頰盤是首選，眼影用單色就好

其實單色眼影就能消除眼部腫泡感，像是大地色的肉桂棕或是粉嫩的櫻花粉，都是單色眼影的好選擇！另外，推薦使用眼頰盤，不用另外思考腮紅的色選，同一盤的色系也十分相近，可以打造絕美的一致性妝感。

▲眼影、腮紅同色系是快速完妝關鍵。（圖／翻攝heme官網）



＃眉毛細緻精神更好

精緻的眉毛是讓你更有精神的秘訣，當然也能讓整體臉部輪廓更加清晰，切記眉頭要梳開，才不會太過生硬，另外，輕輕填補眉中央的空白處即可上色，眉尾則輕輕帶過，最後再用染眉膏梳理毛流，雖然需要花一點功夫，但打造絕佳的眉毛，是讓整體妝容更精緻的關鍵。

▲精緻眉毛讓整體妝容更有精神。（圖／翻攝kissme官網）



＃唇彩依照妝容色系做選擇

最後來到唇彩，可以依照眼頰盤的色選及眼妝的濃淡，來決定唇彩色系，若眼妝屬於粉調，則建議唇彩選擇玫瑰色；另外，大地色眼妝則適合奶茶色唇彩。