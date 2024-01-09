(G)I-DLE宋雨琦升格FENDI品牌大使！　露超甜燦笑捧Peekaboo包曬長腿

記者鮑璿安／台北報導

女團 (G)I-DLE成立至今滿5年，成員們影響力不斷上升，FENDI最新宣布宋雨琦成為全新品牌形象大使，正式加入許光漢、宋慧喬所在的FENDI大家庭。而她出鏡的最新形象照也曝光，手捧經典Peekaboo包展現俏皮性感氣息，為品牌帶來全新風貌。

▲(G)I-DLE24歲成員宋雨琦，升格FENDI全新品牌形象大使 。（圖／品牌提供）

(G)I-DLE24歲成員宋雨琦來自北京，2018年在南韓正式出道，清新外型深受粉絲喜愛，早就與FENDI維持緊密合作，去年 2月宋雨琦受邀前往米蘭參加FENDI 2023秋冬女裝秀掀起話題，多年以來，她數次身著品牌最具代表性的造型登上舞台或雜誌封面，早就是默認的品牌大使。

▲宋雨琦演繹經典Peekaboo包款 。（圖／品牌提供）

此次正式官宣也同步揭曉了宋雨琦演繹經典Peekaboo包款的畫面，她以一頭鮮亮金髮搭配翻領造型白襯衫和皮革短裙，或手捧著多顆Peekaboo露出可愛微笑，為包款呈現更青春活潑的面向。

▲曹薇娟擔任Jimmy Choo代言人，分別演繹DIAMOND多面金屬扣肩背包、MICRO AVENUE QUAD包款 。（圖／品牌提供）

(G)I-DLE成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦及來自台灣的舒華，薇娟則在去年正式成為鞋履品牌Jimmy Choo全球品牌形象代言人，更擔任2023秋季系列的靈感繆斯，為彰顯巴黎的高貴典雅與品牌秋季系列的融合性質，她詮釋出現代都市女性幹練的一面，在黑夜中出鏡，身穿黑色西裝外套與牛仔褲，肩背品牌標誌性DIAMOND多面金屬扣飾為亮點的斜跨包；或是以小露纖腰的中空打扮，詮釋這顆自帶閃光效果的MICRO AVENUE QUAD包款。