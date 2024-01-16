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生活、工作好煩躁！原來是腦袋鍛鍊不夠　透過思考讓生活目標更清晰

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實習記者施至真／綜合報導

你是否也正因為達不到目標，卻又找不出真正的原因，而感到身心俱疲呢？又或是，其實已經規劃好一些代辦事項，卻又因為拖延症而無法好好改善？其實無論是生活中還是工作上出了問題，都肇因於思考上的問題！思考，就像鍛鍊身體的肌肉，想要讓事情事半功倍，就必須有目標、有計劃、有紀律地訓練你的思考能力。

▲《思考，就像上健身房》。（圖／商周出版提供）

▲思考需要鍛鍊，才能有目標、有計劃、有紀律地規劃生活。（圖／翻攝unsplash，下同）

我們總是傾向認為，自己的想法是對的，如果其他人不同意我們的觀點，是因為他們搞不清楚狀況；不巧的是，另一個陣營的人也是這麼抱怨著我們。殊不知，我們先天的思考決策流程，存在著美中不足的缺陷，未經訓練的大腦決策流程，總是喜歡先入為主、射箭畫靶，甚至自欺欺人。

想像一下，在我們的大腦有一顆負責做出決定的驅動晶片，內建了一個思考迴路，一開始從各種感官接收所有真實且完整的資訊現象，接下來主觀地選擇所謂的「事實」，開始加入自己的詮釋，例如：「我覺得這些很重要，那些不重要」、「問題其實就是這樣」，加油添醋後，形成對人事物的假設或推論。

▲《思考，就像上健身房》。（圖／商周出版提供）

這個時候，自作聰明的頭腦為了證明自己的想法是對的，會開始透過回饋迴路，找尋證明自己論點的證據。不幸的是，未經訓練的大腦在「主觀地選擇事實」時取得了證據，進一步產生對人事物的結論、信念與感受，然而，這些想法和感受可能是一種偏見或誤解，但人們卻容易根據這些偏見或誤解，做出反應或採取行動，這個決策的思考流程稱為「推論階梯」（下圖）。

▲《思考，就像上健身房》。（圖／商周出版提供）

▲推論階梯。（圖／商周出版提供）

推論階梯顧名思義是一種「推論」，一個根據過去有限的經驗與感受，對未來產生的論點，但這些論點都未經證實，可能正確，但也可能是錯誤的。

▲《思考，就像上健身房》。（圖／商周出版提供）

而「推論」無非是一種思考的過程，儘管推論的過程中會出現思考盲點，和夥伴討論意見時，會出現想法相左的情況，接納並吸收他人的論點，也都能成為思考的一環。《思考，就像上健身房》一書中探討了推論階梯、MECE、後設認知、看問題五個層次等認知模式和思考訓練，讓你有目標、有紀律的解決生活及工作中所面臨的問題！

▲《思考，就像上健身房》。（圖／商周出版提供）

▲《思考，就像上健身房》。（圖／商周出版提供）

★書名：思考，就像上健身房：認知模型Ｘ思考訓練Ｘ案例實戰，來場從大腦開啟的冒險！
★作者：吳兆田
★出版社：商周出版
★出版日期：2023/12/14
★建議售價：新台幣360元

關鍵字：

思考, 思考就像上健身房, 動腦, 書摘, 商周出版, 吳兆田

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